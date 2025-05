El Arenas de Ibai Gómez toca el cielo del ascenso

«Con los pies en el suelo y la cabeza en el cielo». Ese ha sido el lema que ha acompañado al Arenas hasta el ... ascenso, en el que ha sido «el hito más importante del club en los últimos ochenta años», según resalta su presidente, Gorka Zurinaga. El histórico conjunto getxotarra, uno de los fundadores de la Liga y con una Copa del Rey en sus vitrinas, vuelve a colarse de lleno en el panorama futbolístico nacional tras empatar a cero en Ipurua ante el Eibar B. «Es algo inolvidable, una emoción sin parangón y un día inolvidable en la historia del club y para toda la afición, es un orgullo y una alegría inmensa para todos», declara el máximo responsable de la directiva.

La entidad rojinegra llevó a cabo una reforma absoluta en la parcela deportiva. «La temporada pasada fue dura y angustiosa, entonces teníamos claro que había que dar un cambio de 180 grados», señala Zurinaga. Cambiaron la dirección deportiva y el cuerpo técnico y también hubo una gran revolución en la plantilla. Esta apuesta drásticalo reflejaron en el propio club, hablando del 'Nuevo histórico', cuyas llaves tendría Ibai Gómez, un técnico entonces sin experiencia en el fútbol senior que venía de entrenar al Juvenil División de Honor Nacional del Santutxu. «Cuando anunciamos a Ibai Gómez había algunos socios alarmados porque no tenía experiencia, pero tomamos esa decisión conociendo cómo trabajaba y teníamos claro que la ilusión y el trabajo serían cercanos a la élite», respalda el presidente.

Por aquel entonces el objetivo era «salvar la categoría e ilusionar a la gente», inciden todos los actores del ascenso. Se confeccionó una plantilla con una media de edad inferior a los 25 años y los técnicos cambiaron por completo el sistema. El juego directo, de disputas y duelos que se venía practicando los últimos años en Gobela se sustituyó por una propuesta asociativa, de gobernar los partidos con balón y, en definitiva, por un fútbol atractivo. «Somos los primeros que creemos mucho en lo que hacemos y es la forma de convencer a los jugadores. Teníamos muchas esperanzas puestas en que el equipo fuera a dar un gran rendimiento», asevera Ibai Gómez.

Los inicios no fueron del todo halagüeños: dos derrotas en los primeros tres partidos. «Los resultados ayudan a reforzar el mensaje, pero las sensaciones del equipo fueron buenas hasta en ese momento», comenta el técnico. Pronto todo dio sus frutos. Después de ese ligerísimo bache, los rojinegros firmaron ocho victorias consecutivas y estuvieron invictos durante 16 encuentros seguidos Se había convertido de repente en uno de los equipos de moda de las primeras cuatro ligas nacionales. En materia del día a día, el ex jugador del Athletic recalca que «el resultado facilita todo, aunque vas trabajando cosas y aún ganando siempre tienes mucho margen de mejora».

Tampoco han sido todo alegrías. Tras esa espectacular racha, perdieron tres partidos seguidos. Asimismo, cuatro jornadas después, el Eibar B ostentaba el liderato con cinco puntos sobre los getxotarras. No obstante, el Arenas no tiró la toalla ni renunció a su marcado estilo de juego. Siguió hacia adelante hasta que ayer selló su ascenso a Primera Federación. «Te mentiría si te dijera que pensábamos que íbamos a ascender de esta manera, pero entrenando veíamos que los jugadores avanzaban a pasos agigantados y estaba convencido de que no íbamos a sufrir, que íbamos a ilusionar y proponer un juego bonito», reconoce Gorka Zurinaga.

Ibai Gómez sostiene que la clave del éxito han sido «el día a día, la mentalidad y el nivel de exigencia que ha tenido cada jugador». «En mi carrera como futbolista he sido más tiempo suplente que titular y siempre intento ponerme en la piel del jugador que participa menos, doy mucho valor al papel que han tenido esos jugadores porque han hecho que el día a día tuviera máxima exigencia y el nivel competitivo no haya bajado en ningún momento», agrega. El entrenador de Santutxu se centra ahora en disfrutar de cada paso. «Como jugador no disfruté del todo de los momentos buenos, que no suelen abundar y son muy efímeros, ahora mi mentalidad es trabajar con la máxima pasión, disfrutar del día a día y de cada uno de estos momentos», manifiesta.

De este modo, el Arenas celebra su primer ascenso después de una década. El último fue en 2015 a la extinta Segunda B. Desde que en 1944 descendió de Segunda División, nunca había estado tan cerca del fútbol profesional. Todos los que conforman el club han hecho historia en el histórico. Ahora deben estar preparados para afrontar las exigencias de Primera Federación.

«En el club llevamos un par de meses trabajando en la posibilidad de ascender, hablando con diferentes actores y estar preparados para dar este salto», afirma Zurinaga. Uno de los aspectos a tener en cuenta es el del estadio. «En principio, en Gobela no podríamos jugar por ser de hierba artificial. Estamos hablando con el Ayuntamiento, con el que tenemos una relación muy cercana y fluida», indica el presidente. Una de las opciones que parece más viable sería mudarse a Fadura.