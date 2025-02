El Arenas abandona el liderato tras sufrir su segunda derrota consecutiva

Después de las tres primeras jornadas ligueras que suelen servir para encajar piezas, adaptarse a los nuevos planteamientos y coger ritmo competitivo, el nuevo Arenas parecía invencible. En ese inicio, los getxotarras concedieron dos derrotas a domicilio y vencieron su primer compromiso en Gobela. Después, ... la novedosa idea de Ibai Gómez cuajó a la perfección y los rojinegros encadenaron 16 partidos consecutivos sin conocer la derrota, casi una vuelta entera, en la que registraron doce victorias y cuatro empates.

Eso les alzó al liderato, convirtiéndose de manera sorpresiva en el rival a batir por los transatlánticos que, a priori, partían como favoritos. No obstante, el cuadro de la Margen Derecha ya ha abandonado esta sublime racha de resultados. Hace dos semanas cayeron por 2-3 frente a la SD Logroñés. Este pasado domingo, lejos de resarcirse, han concedido su segunda derrota consecutiva, al caer por 1-0 frente al Teruel. Ambas escuadras son recién descendidas de Primera Federación.

Estos resultados han supuesto que el Eibar B, quien ha ganado los últimos dos duelos, haya protagonizado un sorpasso y se haya hecho con la primera plaza, que ostentaba el Arenas durante las últimas jornadas. Pese a este pequeño bache, Ibai Gómez se muestra optimista, satisfecho con el juego realizado por los suyos en estos dos tropiezos.

El técnico de los rojinegros resaltó tras este último choque que «ya sabéis que no soy muy cortoplacista, creo que si el equipo juega así siempre y genera la probabilidad de gol que ha generado hoy aquí, somos un equipo al que va a ser muy difícil bajarnos de ahí, a medio y largo plazo». Ante la SD Logroñés, el discurso fue similar. Aunque, esta vez, remarcó que «saco muchas más cosas positivas, ya no han sido tantas aproximaciones solamente a lo que es la zona del área y la zona de peligro, si no que han sido ocasiones muy claras de gol».

Los nuevos fichajes

A pesar de que atravesaban una gran dinámica, el Arenas ha protagonizado varios movimientos en este mercado invernal. Han salido de su estructura Lander Arenal, Aimar Peña y Cristian Canales. Los dos primeros estaban cedidos por parte del Athletic y el último desde la Real Sociedad. Ahora han recalado en el Tudelano, Teruel y Gimnástica, respectivamente.

Por otro lado, han llegado Fabián Messina desde República Dominicana, Aitor Seguín desde el Numancia y Jakes Gorosabel, cedido por la Real Sociedad. Ibai Gómez les alabó después de este último partido. «Saco muchas conclusiones positivas en lo colectivo y en lo individual, que tres jugadores que han venido nuevos como Aitor, Jakes y Fabio, han dado un nivel altísimo, han hecho un partidazo», zanjó.