El Amorebieta vence con solvencia en Urritxe

El Amorebieta prolonga por una jornada más el idilio que está manteniendo con Urritxe. Y es que los últimos cuatro partidos disputados ante su afición, ... los ha saldado con victoria. La última, la lograda este sábado bajo la lluvia ante el Alfaro. Un triunfo solvente de los de Aitor Zulaika, dominadores de inicio a fin, y que sirve para poner de nuevo a los azules a las puertas de los puestos de play-off.

Los zornotzarras no dieron demasiada opción al conjunto riojano, que llegaba a Urritxe en puestos de descenso y acabará la jornada como colista. Apenas sobrepasado el minuto diez, ya dieron un aviso de sus intenciones con un misil de Ceballos que obligó a lucirse al portero para sacar un balón que buscaba la escuadra. En la siguiente jugada, el colegiado decretó penalti sobre Castañeda, una pena máxima que él mismo se encargó de lanzar y convertir de potente disparo, pese a que el guardameta llegó a tocar el balón.

Amorebieta Altamira, Mendibe, Castañeda, Entrecanales, Odei, Arzalluz (Asier Sánchez, 60'), Fausto (Marouane, 70'), Ceballos, Zorrilla (Beñat, 80'), Torrico (Reka, 70'), H. Rodríguez (Hernaiz, 80'). 3 - 0 Alfaro Ander, Asier Benito (Gil, 50'), Aitor Pérez, Sota (Domínguez, 80'), Mario León (Aguado, 50'), Burusco (Berzal, 77'), Jaime Dios, Santos, Salvador, Morillas, Garrido (Jiménez, 50'). Goles: 1-0, min. 13: Castañeda (pen.); 2-0, min. 40: Zorrilla; 3-0, min. 51: Torrico.

Árbitro: Álvaro Sahelices Puga (comité asturiano). Amonestó a Fausto Tienza por el Amorebieta; y a Martín Salvador e Iñigo Jiménez por el Alfaro.

El Amorebieta jugaba con mucha comodidad ante un adversario que apenas pasó del centro del campo en todo el primer periodo. Zorrilla pudo ampliar la ventaja en el ecuador del primer acto, pero su lanzamiento lo detuvo el meta Ander en una buena intervención. El delantero bilbaíno sí que encontró portería ya en el tramo final de la primera parte. Fue en una buena acción individual en la que partió de banda izquierda para meterse dentro del área, recortar al defensor y armar un potente disparo cruzado, imposible para el portero.

Control total

La dinámica del encuentro no varió lo más mínimo tras el paso por vestuarios. El Amorebieta era dueño y señor del balón. No tardó, además, en sentenciar el partido. El incombustible Fausto Tienza recuperó el balón en tres cuartos de campo, se plantó en la media luna y cedió al prometedor Aitor Torrico, que picó el balón ante la salida del portero para poner el 3-0 a los cinco de la reanudación.

Con el choque claramente decantado, el Amorebieta se dedicó a controlar y no pasar apuros, buscando ocasionalmente la meta riojana. Arzalluz pudo anotar el cuarto tras un buen centro raso de Ceballos, pero su disparo cruzado sobre la salida del guardameta se perdió junto a la base del palo. Además de ver puerta con cierta facilidad en este encuentro, la otra buena noticia para los de Zulaika fue su capacidad para anular el juego ofensivo del Alfaro y mantener su portería inmaculada por primera vez ante su afición.