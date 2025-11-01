El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gonzalo Zorrilla anotó uno de los tantos de la victoria zornotzarra. SD Amorebieta
Amorebieta 3 - 0 Alfaro

El Amorebieta vence con solvencia en Urritxe

Los azules golean al Alfaro y encadenan su cuarta victoria consecutiva como local

Fernando Romero

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:35

Comenta

El Amorebieta prolonga por una jornada más el idilio que está manteniendo con Urritxe. Y es que los últimos cuatro partidos disputados ante su afición, ... los ha saldado con victoria. La última, la lograda este sábado bajo la lluvia ante el Alfaro. Un triunfo solvente de los de Aitor Zulaika, dominadores de inicio a fin, y que sirve para poner de nuevo a los azules a las puertas de los puestos de play-off.

