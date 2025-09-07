El Amorebieta tropieza en su estreno

Fernando Romero Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:15 Comenta Compartir

El Amorebieta no pudo iniciar su andadura en Segunda Federación con buen pie. Los azules cayeron por la mínima en Urritxe contra el Real Unión, que mostró más empaque y mejor hacer sobre el verde. El tempranero gol de Unai García bastó para que el equipo propiedad de Unai Emery -presente en las gradas zornotzarras- se llevara los tres puntos. A los de Aitor Zulaika les queda trabajo por delante.

El Amorebieta se vio superado desde el mismo arranque por un Real Unión más intenso, con más chispa, que llegaba antes a los duelos. Así, el cuadro fronterizo embotelló a los de Zulaika sobre su área y comenzó a generar peligro con prontitud. Tanto, que para el minuto seis ya había logrado marcar. Tellechea puso un centro raso desde la derecha que cruzó todo el área y Unai García remachó en segundo palo.

Amorebieta Altamira; Ceballos, Entrecanales, Odei, Castañeda; Ituarte (Mendibe, 74'), Marouane (H. Rodríguez, 74'), Arzalluz; Reka (Asier Sánchez, 65'), Torrico (Arzalluz, 65'), Zorrilla (J. Elías, 74'). 0 - 1 Real Unión Jon Tena; Fontán, Molina, Carrillo, Álvaro Mateo; Unai García, De la Mata (Beñat, 57'), Mecerreyes (Arruti, 46'), Tellechea (Mustapha, 79'); Laken Torres (Irisarri, 57') y Santi Miguélez (Mancisidor, 66'). Gol: 0-1, min. 6: Unai García.

Árbitro: Gorka Mazo. Amonestó a Reka, Ituarte, Arzalluz, Castañeda, Entrecanales, Mendibe por el Amorebieta; y a De la Mata, Álvaro Mateo, Irisarri, Mustapha, Molina por el Real Unión. También al técnico local Aitor Zulaika.

El dominio era claro del Real Unión, que le cerró bien los espacios y líneas de pase a un Amorebieta que no encontraba el camino hacia la portería defendida por Jon Tena. Apenas un par de tímidos acercamientos en todo el primer periodo, con un disparo de Zorrilla y un chut desviado de Ceballos desde la media luna.

El que sí pudo aumentar su renta fue el cuadro guipuzcoano, que cada vez que merodeaba el área zornotzarra daba sensación de mucho peligro. Así, Miguélez estrelló un potente derechazo en el palo y Laken mandó al lateral de la red un disparo con poco ángulo pero mucha intención.

Retoques sin frutos

Las circunstancias obligaron a Zulaika a retocar su dibujo para la segunda mitad, pero aún así al Amorebieta le costó una hora coger el pulso al partido. Fue a partir de la hora de juego cuando comenzaron a equilibrar la contienda, pero le seguía faltando frescura y claridad de ideas en ataque. Al Real Unión le bastó con estar bien plantado y mantener su presión alta para no sufrir en exceso y, ocasionalmente, buscar la sentencia. Pudo llegar en un potente disparo desde más allá de la media luna de Arruti que obligó a volar a Altamira.

En el arreón final, los azules buscaron sin éxito el tanto que les permitiera al menos rescatar un punto. Quizá si el colegiado hubiera señalado el claro penalti por agarrón sobre Etxaniz a falta de cinco minutos, habrían podido lograrlo.