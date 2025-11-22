El Amorebieta rescata un punto insuficiente

Fernando Romero Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:25 Comenta Compartir

Urritxe volvió a ser talismán para el Amoebieta, aunque esta vez tan solo a medias. Como la pasada semana, cuando también actuaron como locales, los azules terminaron firmando tablas en el duelo que este sábado les enfrentó al Náxara. Un punto que deja un sabor agridulce para los de Aitor Zulaika, acreedores a mayor premio pero incapaces de lograrlo ante un rival correoso que, además, se adelantó en el marcador. Ya son seis los partidos consecutivos sin derrota en su feudo para los zornotzarras y cuatro jornadas en positivo, pero la zona noble se les sigue resistiendo.

Al Amorebieta le costó, como la pasada jornada, entrar al partido. El Náxara fue superior en el arranque, aunque fue un dominio improductivo. Es cierto que se jugaba más en la parcela defendida por los zornotzarras, pero Altamira no tuvo que intervenir más que para atajar un cabezazo blandito y centrado de Hugo en un saque de falta.

Amorebieta Altamira; Mendibe, Entrecanales, Odei, Castañeda; Torrico, Beñat, Fausto (Marouane, 86'), Lulu (Hodei, 64'); Zorrilla (Asier Sánchez, 79'), Etxaniz (Reka, 64'). 1 - 1 Náxara Toño; Viti, Caño, Juan, Eloy (Landín, 80'), Miguel; Villoslada (Rojo, 80'), Marcos Ceña (Merino, 65'), Álvaro García, Markel Gil (Pepe, 46'); Hugo Martínez (Orodea, 71'). Goles: 0-1, min. 67: Villoslada; 1-1, min. 81: Torrico.

Árbitro: Manuel Ramírez Marco (comité aragonés). Amonestó Beñat por el Amorebieta; y a Álvaro García, Juan, Landín, Pepe Blanco, Caño por el Náxara.

Los de Aitor Zulaika fueron mejorando sus prestaciones a medida que avanzaban los minutos. Con más balón en su poder, fueron llegando también sus opciones para adelantarse en el marcador. Tuvieron, sobre todo, dos muy claras. En el ecuador del primer periodo, Etxaniz mandó un potente testarazo al larguero. Y apenas pasada la media hora, Torrico remató de cabeza en posición clara, pero la pelota se perdió junto a la escuadra.

Esa dinámica se mantuvo en los primeros minutos de la segunda mitad. Superior el conjunto vizcaíno, le faltaba una vuelta de tuerca para terminar de ser incisivo y generar ocasiones de claro peligro. Pudo inclinar la balanza a su favor en el 56', tras un penalti señalado por unas manos en un disparo de Zorrilla desde la frontal. Castañeda fue el encargado de lanzar, pero no estuvo fino y el meta detuvo su disparo con cierta facilidad.

Ese lance pareció espolear al Náxara, que le arrebató el balón al Amorebieta y equilibró el juego. Apenas seis minutos más tarde, el colegiado también pitó penalti a favor del cuadro riojano. Miguel ejecutó desde los once metros pero Altamira se estiró todo lo que pudo para desviar con la punta de los dedos un balón que iba muy ajustado a la madera.

El Náxara, en una de las muy escasas llegadas que protagonizó en el encuentro, logró tomar la delantera en el marcador. Villoslada fue el encargado de rematar a botepronto en segundo palo para poner el 0-1 en el marcador. Un buen gol y una renta muy escasa que los riojanos trataron de defender de todas las maneras. Por supuesto, también tratando de parar el partido al máximo, echando mano de cualquier tipo de argucia.

Aitor Zulaika fue retocando peones. La entrada de Hodei Rodríguez le dio alas al Amorebieta, muy incisivo por banda derecha. De ese mismo lado, pero no de sus botas, nació el centro de Mendibe para que Torrico rematase de cabeza en área pequeña y lograr el empate. Los zornotzarras, volcados, buscaron el tanto de la victoria hasta el final, pero su esfuerzo fue en vano.