El Amorebieta, lastrado lejos de Urritxe

La competición liguera es un torneo que refleja la regularidad de los equipos, entendida como la capacidad de mantener una línea positiva de resultados, y ... que penaliza cuando no se obtienen los réditos esperados. Una tendencia que en el Amorebieta se está reflejando a la perfección. Los azules están demostrando ser un equipo solvente en Urritxe, donde han encadenado tres victorias consecutivas que ya han hecho olvidar el tropiezo en la jornada inaugural ante el Real Unión.

Pero es en sus desplazamientos donde los resultados no terminan de acompañar. De hecho, tan solo han podido amarrar dos empates en sus cuatro salidas, lo que les coloca como uno de los peores equipos del grupo, solo por encima de Beasain y Alfaro, colista y vicecolista, respectivamente. De ahí que sea incapaz de escalar posiciones y se mantenga en la zona media, prácticamente equidistante entre la zona noble y la zona roja.

Cierto es, igualmente, que el calendario no le ha sido especialmente propicio al equipo de Aitor Zulaika, que mayormente ha tenido que rendir visita a equipos de la zona alta. Pero si los zornotzarras quieren pelear por al menos el play-off, deben mejorar prestaciones lejos de Urritxe.

Contra el Ebro -el único que marcha por detrás en la tabla- no pasaron del empate sin goles en la segunda jornada. En su visita a Las Gaunas ante el SD Logroñés, rescataron lo que se puede considerar un buen punto ante uno de los favoritos. En el derbi contra el Gernika (3º clasificado), hincaron la rodilla por la mínima en el anexo de Urbieta. Y este pasado sábado, nueva derrota, esta vez ante el líder Utebo.

Nefasto

El cuadro aragonés le hizo un roto al Amorebieta en un arranque de partido nefasto de los vizcaínos. Tres goles, que pudieron ser más, en veinticinco minutos. Luego el equipo reaccionó y tuvo opciones para meterse en el partido, pero volvió a pecar de falta de tino en los metros finales. Más allá de la falta de acierto, para Aitor Zulaika preocupante fue ese mal inicio de partido, concediendo muchas facilidades al rival.

«La segunda cara, a partir de la media hora, tiene una importancia relativa porque ya ibas 3-0. En los primeros veinticuatro minutos nos han metido cuatro goles, uno de ellos anulado. No recuerdo haber vivido nunca algo así», espetaba Zulaika visiblemente molesto. «De esta vivencia no nos vamos a olvidar en todo el año, la vamos a tener muy presente y nos va a servir. Pero el problema son tres o cuatro conceptos futbolísticos que tenemos que mejorar si o sí», proseguía el titular del banquillo de Urritxe.

«Un accidente en veinticuatro minutos se puede tener, pero esos conceptos los vamos a corregir sí o sí. Nos tiene que hacer mucho daño esos catorce minutos», insistía una y otra vez Zulaika. «No podemos estar como estado en el campo. Estamos a inicios de temporada todavía y nos hemos enfrentado a un equipo que está 'on fire', con la flechita para arriba. Pero esto es largo», zanjaba.