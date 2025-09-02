El Amorebieta, entre la ilusión y las incógnitas

Tras un verano más largo de lo que venía siendo habitual en las últimas temporadas, las más brillantes de su centenaria historia, y por aquello ... de enlazar un segundo descenso consecutivo y caer hasta Segunda RFEF, el Amorebieta arrancará este próximo domingo una temporada tan llena de ilusión como de incógnitas. De lo segundo, principalmente en el caso de la afición, con cierto aire de desencanto, aunque con la confianza de que el equipo les dé muchas alegrías. Una vuelta al 'barro' y a una lucha sin cuartel con muchos viejos conocidos de la extinta Segunda B, alejados de los focos mediáticos.

Una vez más, los azules se han visto obligados a rehacer su plantilla de cabo a rabo. Con un presupuesto notablemente mermado, pero sin las ataduras y obligaciones salariales de años anteriores, desde la dirección deportiva encabezada por Jabi Luaces se ha ido conformando un grupo que entremezcla prácticamente a partes iguales juventud y experiencia, con una edad promedio que apenas supera los 25 años.

En total, una veintena de caras nuevas -con previsión de más movimientos en el mercado de jugadores libres- a las que se suman un buen ramillete de chavales de la cantera que tendrán sus momentos importantes a lo largo del curso. En resumidas cuentas, una mezcla con la que los de Urritxe quieren apuntar alto, pero sin marcarse metas. El objetivo es que «en junio de 2026 el club sea mejor de lo que es en junio de 2025», decía el día de su presentación Aitor Zulaika, nuevo y deseado patrón para el banquillo zornotzarra.

Cara y cruz

El técnico de Azpeitia ha ido moldeando al equipo a lo largo de un mes y medio de preparación. Zulaika quiere un equipo aguerrido y sólido, pero protagonista con el balón, dando mucha importancia a las transiciones. La pretemporada, eso sí, ha tenido luces pero también sombras. Su única victoria en los duelos amistosos llegó precisamente en el último, el disputado este pasado fin de semana ante el Sámano. Antes, las derrotas encajadas contra Osasuna Promesas (3-0), Zamudio (1-0) y Portugalete (1-0) y los empates ante Gernika (2-2) y Leioa (0-0).

La parte positiva de esta pretemporada del Amorebieta ha venido de la mano de la Copa Federación, una competición oficial que le ha venido de perlas a los azules para ir probándose con 'fuego real'. Tanto que han terminado proclamándose campeones de la fase autonómica tras dejar en la cuneta a San Ignacio (3-1), Sestao River (en la tanda de penaltis) y Gernika (3-1).

El miércoles, a las 13:00h, tendrá lugar en sede federativa el sorteo de la primera ronda de la fase nacional, en la que el cuadro zornotzarra confía en hacer un buen papel para poder traer la Copa del Rey en Urritxe. Ya el domingo, a las doce del mediodía, llegará la hora del debut ante el Real Unión en el feudo azul.