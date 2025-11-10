El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Real Zaragoza

El Amorebieta golpea dos veces

Los azules logran al fin su primer triunfo lejos de Urritxe y encadenan dos victorias para acercarse al play-off

Fernando Romero

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

Ha tenido que discurrir prácticamente un tercio de la temporada, pero el Amorebieta por fin ha podido festejar su primera victoria del curso lejos de ... su fortín de Urritxe. Un triunfo escueto, ajustado, pero muy valioso para los zornotzarras, que dan un paso más en su lucha por colarse en la zona noble, su gran objetivo para esta temporada. Las últimas derrotas como visitante habían le hecho perder el paso ligeramente al cuadro de Aitor Zulaika en esa pelea, pero las estrecheces de la tabla le permiten ahora presentar su seria candidatura a todo. El Amorebieta es sexto -su mejor posición en lo que va de curso- con 17 puntos, a sólo uno del SD Logroñés, ya en play-off, y a cuatro del líder Sestao River.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  5. 5 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  6. 6

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  7. 7 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  8. 8 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»
  9. 9 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido
  10. 10

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Amorebieta golpea dos veces

El Amorebieta golpea dos veces