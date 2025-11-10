El Amorebieta golpea dos veces

Ha tenido que discurrir prácticamente un tercio de la temporada, pero el Amorebieta por fin ha podido festejar su primera victoria del curso lejos de ... su fortín de Urritxe. Un triunfo escueto, ajustado, pero muy valioso para los zornotzarras, que dan un paso más en su lucha por colarse en la zona noble, su gran objetivo para esta temporada. Las últimas derrotas como visitante habían le hecho perder el paso ligeramente al cuadro de Aitor Zulaika en esa pelea, pero las estrecheces de la tabla le permiten ahora presentar su seria candidatura a todo. El Amorebieta es sexto -su mejor posición en lo que va de curso- con 17 puntos, a sólo uno del SD Logroñés, ya en play-off, y a cuatro del líder Sestao River.

El Amorebieta es, claramente, un equipo que va de menos a más. No lo dicen sólo sus resultados. También lo transmiten así las sensaciones en el verde y el poso que viene dejando jornada tras jornada. Un grupo cada vez más empastado y un bloque cada vez más sólido en el trabajo con y sin balón. Sus últimos dos resultados así lo acreditan: dos triunfos, uno en casa y otro fuera, con la portería inmaculada y con Jon Altamira con apenas trabajo.

Pero si importante es ese trabajo defensivo de los de Aitor Zulaika, tanto o más es el ofensivo. Raro es el partido que los azules se han quedado sin ver portería. Y, además, cada vez que han golpeado primero en un partido, se han terminado llevando la victoria. Así ha sucedido en los cinco duelos que ya han ganado los vizcaínos contra Beasain, Basconia, UD Logroñés, Alfaro y el de este pasado domingo contra el Deportivo Aragón.

Claves

Si del duelo de hace una semana en Urritxe contra el Alfaro se podía decir que fue el más redondo del Amorebieta en lo que va de curso, prácticamente lo mismo podría decirse del encuentro ante el filial del Real Zaragoza, solventado con una victoria por la mínima pero que pudo ser más amplia. Los de Aitor Zulaika supieron reactivarse tras un arranque algo dubitativo para dar lugar a una primera mitad equilibrada y disputada, pero sin ocasiones.

El paso por vestuarios fue providencial, ya que los zornotzarras saltaron al verde con una marcha más, dominando y empujando hasta derribar la muralla aragonesa. Lo corto del marcador hizo que el desenlace fuera algo incierto, con nervios, pero los tres puntos se volvieron en la maleta camino a Urritxe.

«Cuando no matas, al final se sufre», resumía Aitor Zulaika, satisfecho tras cosechar este primer triunfo foráneo, «una victoria para alegría de todos los zornotzarras, la ansiada primera victoria lejos de casa ha llegado por fin. Lo hemos celebrado en el vestuario, son tres puntos muy importantes», destacaba el técnico de los azules.

«Hemos hecho un partido muy serio por nuestra parte», ponía en valor Zulaika, quien también echaba de menos que «con balón no hemos tenido la proyección o el manejo que nos gusta tener». «Lo hemos tenido controlado en las tareas defensivas, pero tenemos que estar mejor con balón, eso nos ha faltado un poco, pero mejoraremos seguro», decía confiado el titular del banquillo de Urritxe.