Amorebieta y Gernika empatan en el amistoso de Urritxe Los azules se adelantaron por dos veces, pero los de la Villa Foral neutralizaron ambas ventajas

Fernando Romero Sábado, 9 de agosto 2025, 21:24 Comenta Compartir

Segundo bolo veraniego para Amorebieta y Gernika, que en la mañana de este sábado se han visto las caras en Urritxe. Un duelo preparatorio entre ambos equipos que compartirán grupo y categoría esta temporada y que ha terminado con empate a dos goles. Fueron los azules los que llevaron la iniciativa en el marcador, adelantándose por dos veces gracias a los dos goles de Xabi Luaces 'Lulu', una en cada periodo, pero ambas neutralizadas por los de Jabi González. Herri firmó el 1-1 mientras que Beñat Gómez anotó el definitivo 2-2.

Como suele ser habitual en estos primeros partidos de pretemporada, el derbi vecinal ha servido para que ambos técnicos vayan haciendo diversas probaturas e ir rotando los minutos entre sus jugadores. Durante la primera mitad, el juego se ha desarrollado principalmente en la zona ancha, con pocas ocasiones. Aunque han sido los zornotzarras los que más lo han intentado. Tras un aviso de Odei a la media hora, el canterano 'Lulu' ha abierto el marcador de un potente disparo cruzado.

El arranque del segundo periodo, ya con caras nuevas en ambas escuadras, ha estado más animado. Reka ha podido abrir brecha en el marcador, pero el remate no ha cogido portería por poco. En la otra portería, Baqué ha puesto a prueba a Murgoitio, que no ha podido evitar el empate logrado por Herri prácticamente a renglón seguido.

Eran los minutos más entretenidos del partido. El meta de los de Urritxe ha evitado el segundo de los de la Villa Foral con una gran parada. Y casi en la siguiente acción, 'Lulu' ha firmado su segundo gol. Una ventaja mínima que Beñat se ha encargado de neutralizar en el tramo final con un buen cabezazo.

La próxima cita para el Amorebieta ya será de carácter oficial. Los dirigidos por Aitor Zulaika disputan este miércoles 13 de agosto los cuartos de la Copa Federación, un choque que les medirá al San Ignacio en Urritxe a partir de las 19:30h. El Gernika, que también participa en esta competición, está exento en esta ronda.

Amorebieta Altamira, Mendibe, Castañeda, Entrecanales, Odei, Etxaniz, Ceballos, Zorrilla, Hodei Rodríguez, Peru y Lulu. También jugaron: Murgoitio, Arzalluz, Reka, Torrico, Intxausti, Goie, Hernaiz, Bikandi, Ituarte y Asier Sánchez. 2 - 2 Gernika Ariznabarreta, Koldo, Izan, Antón, Paul, Lorente, Beñat, Aguirrezabala, Cepas, Manex y Baqué. También jugaron: Iker Bilbao, San Nikolas, Asen, Ansó, Martija, Arberas, Herri, Aguirre, Zugazaga, Vélez y Olea. Goles: 1-0, min. 37: Lulu; 1-1, min. 65: Herri; 2-1, min. 68: Lulu; 2-2, min. 80: Beñat.

Árbitro; Imanol Morante. Amonestó a Zorrilla y Goie del Amorebieta; y a Cepas del Gernika.