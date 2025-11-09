El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Bilbao Basket-Zaragoza, minuto a minuto
Real Zaragoza
Deportivo Aragón 0 - 1 Amorebieta

El Amorebieta firma su primera victoria lejos de Urritxe

Los azules completan un partido muy serio ante el filial del Zaragoza y suma tres valiosos puntos

Fernando Romero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:42

Comenta

Había hecho merecimientos para conseguirla mucho antes, pero el Amorebieta era incapaz de vencer lejos de casa. Hasta esta décima jornada, en la que los ... azules se han impuesto al Deportivo Aragón en un partido bastante redondo de los de Aitor Zulaika a pesar de vencer por la mínima al filial del Zaragoza. El tanto de Gonzalo Zorrilla al filo de la hora de partido le da tres valiosos puntos a los de Urritxe, que aprietan un poco más la lucha en la zona noble.

