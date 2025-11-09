El Amorebieta firma su primera victoria lejos de Urritxe

Había hecho merecimientos para conseguirla mucho antes, pero el Amorebieta era incapaz de vencer lejos de casa. Hasta esta décima jornada, en la que los ... azules se han impuesto al Deportivo Aragón en un partido bastante redondo de los de Aitor Zulaika a pesar de vencer por la mínima al filial del Zaragoza. El tanto de Gonzalo Zorrilla al filo de la hora de partido le da tres valiosos puntos a los de Urritxe, que aprietan un poco más la lucha en la zona noble.

El plan de partido de los zornotzarras fue notable. En el primer periodo, exhibieron su fortaleza como bloque, dando lugar a un partido con una importancia máxima del juego en el centro del campo, sin apenas llegadas a ninguna de las dos áreas. Empezó algo mejor el equipo aragonés, pero incapaz de hacer daño a los azules.

Deportivo Aragon Obón; Sánchez (David García, 50'), Sabater, Moreno, Ergouai; Linares, Tobajas, I. García; Yoha (Sesé, 61'), Facchin (Carbonell, 71'), Fustos (Conde, 50'). 0 - 1 Amorebieta Altamira; Mendibe, Odei, Entrecanales, Ceballos; Hernáiz, Fausto (Lulu, 81'), H. Rodríguez (Marouane, 75'), Arzalluz (Castañeda, 75'); Torrico (Arratibel, 81'), Zorrilla (Reka, 70'). Gol: 0-1, min. 58: Zorrilla.

Árbitro: Antonio Ramírez Plaza (comité catalán). Amonestó a Iker García y Conde por el Deportivo Aragón; y a Mendibe, Zorrilla, Ceballos y Altamira por el Amorebieta.

Del mismo modo, los vizcaínos buscaron profundidad por bandas, sobre todo por la derecha, pero tampoco lograron inquietar. Las únicas acciones reseñables para los de Aitor Zulaika llegaron a la media hora, con una falta colgada por Hernaiz que se fue cerrando y estuvo a punto de sorprender al portero y con un disparo del mismo protagonismo desde la media luna que se le fue ligeramente alto.

El Amorebieta metió un par de marchas más tras el paso por vestuarios. Pasó de esperar ordenado a ser protagonista con la pelota, un cambio que le sirvió para embotellar al Deportivo Aragón en su área y empezar a acumular acciones de peligro. Rozaron el gol en varias de ellas en un inicio realmente bueno de los de Zulaika, aunque hubo que esperar hasta el filo de la hora de partido para que pudieran perforar el marco zaragozano. El encargado de hacerlo fue Gonzalo Zorrilla, aunque buena parte del mérito del gol hay que dárselo a Mikel Arzalluz, que presionó y robó el balón en línea de fondo dentro del área para servirle en bandeja el tanto a su compañero. Torrico pudo aumentar la renta de los zornotzarraas solo unos minutos más tarde, pero Obón salvó al conjunto maño.

Con el paso de los minutos, el Amorebieta fue metiéndose atrás para salvaguardar su escueta renta, lo que dio vida al filial zaragocista. Se hicieron con el control del balón y rondaron el área vizcaína, pero sin demasiado éxito. Los zornotzarras buscaron sentenciar a la contra, pero no tuvieron acierto para definir. La más clara la tuvo Marouane Sennoudi en un cabezazo tras una contra iniciada por él mismo, pero que le salió demasiado centrado.