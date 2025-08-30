El Amorebieta cierra la pretemporada con una victoria en Sámano

Fernando Romero Sábado, 30 de agosto 2025, 21:18 Comenta Compartir

El Amorebieta ha puesto punto final a su pretemporada con una victoria ante el Sámano de Jon Ander Lambea, un encuentro en el que los zornotzarras, tras imponerse en la final autonómica de Copa Federación del pasado miércoles, han comparecido en el verde con muchas caras nuevas. El duelo, además, ha arrancado con incidencia para los de Urritxe, ya que a los diez minutos de juego se han visto obligados a hacer su primer cambio por problemas físicos de Arratibel.

En cuanto al juego, mucho equilibrio en los primeros compases, desequilibrado en el 19' con el tanto de Berzosa para los cántabros. No obstante, los de Aitor Zulaika reaccionaron con relativa rapidez y en menos de diez minutos el canterano Reka, que suma ya varios goles en esta pretemporada, devolvió el equilibrio al marcador con un buen disparo cruzado.

Ya en el segundo periodo, fue el Sámano el que arrancó con un punto más de intensidad. Fruto de ello, estuvo a punto de anotar poco antes de la hora de partido, pero lo evitó el meta Lukas con una muy buena estirada.

A medida que Zulaika fue dando entrada a jugadores de la teórica primera unidad, el Amorebieta comenzó a jugar con más claridad y a merodear la portería cántabra. En uno de esos buenos acercamientos, Gonzalo Zorrilla acudió de nuevo fiel a su cita con el gol para, con un imponente zapatazo desde la frontal, poner por delante a los zornotzarras. De ahí al final, los azules mantuvieron un relativo control de la situación en un partido en el que no volvió a suceder nada especialmente reseñable.

Acabadas las probaturas, y tras la jornada de descanso de la que gozará este domingo, el Amorebieta se centra ya en preparar su debut en Segunda Federación. Los zornotzarras arrancarán la competición el próximo domingo, 7 de septiembre, ante el Real Unión. Un duelo que arrancará a las doce del mediodía en Urritxe.

Sámano Masach, Abad, César, Jon López, Aguirre, Diego, Berzosa, Gilete, Larrucea, Álex, Luis Gómez. También jugaron: Lambea, Jonás, Izan, Veiga, Deybi Alexander y Ander Castillo. 1 - 2 Amorebieta Lukas, Mendibe, Arratibel, Etxaniz, Asier Sánchez, Hodei Rodríguez, Reka, Lulu, Goie, Aranceta y Elías. También jugaron: Peru, Ceballos, Zorrilla, Torrico, Entrecanales, Odei, Hernaiz, Ituarte, Marouane, Bikandi.