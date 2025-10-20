El Amorebieta recupera la solvencia en Urritxe

El Amorebieta está construyendo con cimientos firmes su fortín de Urritxe. Desde la derrota en la primera jornada ante el Real Unión, con el equipo ... aún por hacer, los azules no saben lo que es hincar la rodilla ante su afición. Tres duelos, tres victorias, logradas ante Beasain y Basconia, equipos que tras la séptima jornada cierran la clasificación; pero también ante el potente UD Logroñés, que llegó al feudo zornotzarra con la intención de asaltar el liderato, pero se fue sin botín alguno.

Da la casualidad, además, de que los tres partidos han terminado con idéntico resultado. Un 2-1 a favor de un Amorebieta que, poco a poco, se va asentando en esta Segunda Federación en la que hay muy pocas opciones para el despiste. Los de Aitor Zulaika tienen ya once puntos en su casillero, a tan solo uno de la zona de play-off y con cinco ya de renta sobre la zona roja, marcada por el Náxara con 6 unidades.

En un encuentro tan equilibrado como el del pasado sábado, el Amorebieta tiró de solvencia en las tareas defensivas colectivas para frenar a un UDL siempre peligroso. Y, además, supo sacar réditos al balón parado para poner distancia de por medio en el marcador. Un 2-0 que pudo ser mayor si Mikel Arzalluz hubiese acertado en un penalti que lanzó de forma horrenda.

Los azules dejaron vivo a su rival y, como suele suceder en estas situaciones, acabó metido en su área y pidiendo la hora para salvaguardar la victoria. «Me atrevo a decir que hemos tenido enfrente al mejor equipo, plantilla y club de la categoría, son candidatos a ser campeones. Y así se lo he dicho», espetaba Aitor Zulaika tras el tercer triunfo consecutivo en Urritxe.

Equilibrio

Una victoria forjada en las acciones de estrategia y salvaguardada por las muy buenas paradas de Jon Altamira, que resultó decisivo una vez más. Algo que quiso remarcar Zulaika tras el encuentro. «Creo que hemos ganado el partido por el balón parado y por sus paradas. El mérito es de Joseba Agirre, el segundo entrenador, y de Aratz, el entrenador de porteros. Altamira ha hecho cuatro paradas de puntos. Eso es así», ensalzaba el titular del banquillo de Urritxe. «Se han quedado con un jugador menos y, pese a todo, su calidad individual nos ha hecho sufrir. Y casi nos han empatado», repasaba.

Respecto al juego de su equipo, el de Azpeitia considera que aún les quedan muchas cosas por mejorar, pero hizo énfasis en que necesitan «buscar el equilibrio entre la fase ofensiva y la defensiva para que, en el transcurso del partido, en esa partida de ajedrez, no tengamos que cambiar tanto las fichas».

En este sentido, se felicitaba porque «en la segunda parte hemos jugado con un dibujo diferente, y los jugadores que han jugado ahí me han dicho cosas». «El abanico de posibilidades se abre. Eso es más dificultad para acertar como entrenador, pero también más posibilidades para cambiar. Es un reto para buscar ese equilibrio», reseñaba. «Tengo que seguir buscando ese equilibrio defensa-ataque, y lo encontraremos. Pero que la gente me siga dando opciones diferentes me ayuda mucho».