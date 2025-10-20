El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

SD Amorebieta

El Amorebieta recupera la solvencia en Urritxe

Los azules encadenan tres triunfos por idéntico resultado en su feudo y miran al play-off

Fernando Romero

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:04

El Amorebieta está construyendo con cimientos firmes su fortín de Urritxe. Desde la derrota en la primera jornada ante el Real Unión, con el equipo ... aún por hacer, los azules no saben lo que es hincar la rodilla ante su afición. Tres duelos, tres victorias, logradas ante Beasain y Basconia, equipos que tras la séptima jornada cierran la clasificación; pero también ante el potente UD Logroñés, que llegó al feudo zornotzarra con la intención de asaltar el liderato, pero se fue sin botín alguno.

