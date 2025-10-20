El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El novedoso once que presentó el Basconia frente al Ejea. CD Basconia
Segunda Federación

Alerta roja en el Basconia por su crisis de resultados

Los basauritarras encajaron su cuarta derrota consecutiva ante el Ejea, pese a realizar hasta seis cambios respecto a su último once

Peru Olazabal

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:53

Comenta

La alerta roja parece haberse disparado ya en el Basconia ante la crisis de resultados que atraviesa el equipo en esta nueva aventura en Segunda ... Federación. El cuadro basauritarra realizó un inicio digno en esta competición, empatando ante huesos duros de roer, como el Utebo (2-2), SD Logroñés (0-0) o Alfaro a domicilio (1-1). No obstante, a partir de esas primeras tres jornadas, la situación se ha ido agravando, hasta mostrar ahora ya signos realmente preocupantes. Los gualdinegros llegaron a este pasado fin de semana siendo penúltimos con tres puntos, tras haber perdido ante el Deportivo Aragón (1-2), Amorebieta (2-1) y Deportivo Alavés B (0-2).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  2. 2

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  3. 3 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  4. 4

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  7. 7 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  8. 8

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  9. 9

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  10. 10

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alerta roja en el Basconia por su crisis de resultados

Alerta roja en el Basconia por su crisis de resultados