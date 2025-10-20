Alerta roja en el Basconia por su crisis de resultados

La alerta roja parece haberse disparado ya en el Basconia ante la crisis de resultados que atraviesa el equipo en esta nueva aventura en Segunda ... Federación. El cuadro basauritarra realizó un inicio digno en esta competición, empatando ante huesos duros de roer, como el Utebo (2-2), SD Logroñés (0-0) o Alfaro a domicilio (1-1). No obstante, a partir de esas primeras tres jornadas, la situación se ha ido agravando, hasta mostrar ahora ya signos realmente preocupantes. Los gualdinegros llegaron a este pasado fin de semana siendo penúltimos con tres puntos, tras haber perdido ante el Deportivo Aragón (1-2), Amorebieta (2-1) y Deportivo Alavés B (0-2).

Por lo tanto, el club decidió cambiar de estrategia y realizar ciertas probaturas para tratar de revertir la situación en su visita al Ejea, que también estaba en puestos de descenso. Eghosa Nomayo, Gaizka Alboniga-Menor y Javi Sola, que estaban en dinámica del Bilbao Athletic, bajaron para echar una mano a los basauritarras. De hecho, Bittor Llopis realizó hasta seis cambios respecto al anterior encuentro contra el Alavés B. Beñat Larrea, Eghosa Nomayo, Gaizka Alboniga-Menor, Javi Sola, Unax Urzaiz y Ander Peciña sustituyeron a Telmo Zarandona, Adrián Lekuna, Ander Ezpeleta, Aritz Conde, Marcos Goñi y Manex Lozano. Todos los sustituidos estaban disponibles, a excepción de Aritz Conde, que promocionó al Bilbao Athletic.

Arredondo, el único fijo

A pesar de tocar todas esas teclas, el Basconia no pudo levantarse de su arranque tan preocupante. El Ejea venció por 3-1 un encuentro cuya única noticia positiva fue el estreno goleador en Segunda Federación del joven Unax Urzaiz, atacante de solo 18 años e hijo del ex delantero del Athletic, Ismael Urzaiz. De este modo, el Basconia sigue penúltimo y se aleja ya a cinco puntos de la permanencia. Sin conocer la victoria en esta categoría, está muy descolgado. Sin embargo, no se puede decir que Llopis no esté probando distintas fórmulas hasta dar con la correcta. Un total de 26 jugadores han dispuesto de minutos con los gualdinegros. Asimismo, el único que ha repetido en todas las alineaciones es David Arredondo, un fijo para el entrenador. Está por ver cuál será el siguiente paso.