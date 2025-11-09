Aitor Seguín brinda el liderato al Sestao River

Explosión de alegría en Las Llanas. El Sestao River demostró estar en racha, tumbando a un rival directo en la pugna por el ascenso, como ... es la UD Logroñés. Además, lo hizo con emoción hasta el final. Fue en los últimos instantes del tiempo de descuento cuando Aitor Seguín cumplió con la ley del ex para marcar a sus antiguos compañeros el 1-0 definitivo, que permite a los sestaotarras establecerse en lo más alto de la tabla. El cuadro verdinegro escala dos posiciones, gracias al empate del Utebo contra el Beasain (2-2) y la derrota del Tudelano ante el Deportivo Alavés B (3-1). De este modo, reina la clasificación con un punto de ventaja sobre los dos equipos anteriormente mencionados, además del Gernika. Todo está muy apretado en esa zona alta.

Sestao River Iru; Etxeberria, Montero, Gomeza, Rojo; Sarriegi (Laka, min. 75), Erdozia; Jorge García (Seguín, min. 75), Lamadrid, Madrazo; Pradera (Benito, min. 20) (Ieltxu García, min. 46). 1 - 0 UD Logroñés Taliby; Pascual (Txoperena, min. 66), Larrea, Cabetas, Iñaki Sáenz; Marí, Carlos Benítez; Santana (Camacho, min. 83), Rezola (Morales, min. 66), Otadui (Issman, min. 75); Rosas (Febas, min. 66). GOLES 1-0; Seguín (min. 90).

ÁRBITRO Eduardo Rodríguez amonestó a los locales Jorge García (min. 28), Sarriegi (min. 60) y Erdozia (min. 79) y al visitante Larrea (min. 24).

INCIDENCIAS 1.769 espectadores en Las Llanas.

Ambos conjuntos, dos de los grandes favoritos para copar la clasificación de este grupo 2 de Segunda Federación, firmaron un encuentro con ocasiones a cuentagotas. De hecho, no se contabilizó ningún disparo entre los tres palos de los riojanos. Mientras, el combinado local estuvo mejor en los duelos, disputas y juego directo, que tanta importancia cobra en Las Llanas. Eso le hizo acercarse con mayor mordiente a la portería de Taliby Konaté. La primera ocasión llegó en el minuto once, en una gran acción individual de Madrazo que obligó a estirarse al meta de origen guineano.

Fue la acción más destacada de un primer tiempo que también trajo consigo las trágicas noticias de las lesiones de Mikel Pradera y Asier Benito. El Sestao River apretó los dientes y siguió haciendo más méritos para llevarse el gato al agua. Aun así, el envite parecía destinado al cero a cero. No obstante, el colofón verdinegro se vivió en el último minuto del tiempo de descuento, cuando Aitor Seguín fue capaz de rematar cruzado un centro desde el costado izquierdo y así tumbar a su equipo y brindar una dulce victoria a los suyos. Los sestaotarras encadenan cuatro triunfos consecutivos.