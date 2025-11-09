El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Segunda Federación

Aitor Seguín brinda el liderato al Sestao River

Sestao River 1-0 UD Logroñés ·

Un gol del extremo en el tiempo de descuento permite a los verdinegros vencer a toda una UD Logroñés y establecerse en lo más alto de la tabla

Peru Olazabal

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:28

Comenta

Explosión de alegría en Las Llanas. El Sestao River demostró estar en racha, tumbando a un rival directo en la pugna por el ascenso, como ... es la UD Logroñés. Además, lo hizo con emoción hasta el final. Fue en los últimos instantes del tiempo de descuento cuando Aitor Seguín cumplió con la ley del ex para marcar a sus antiguos compañeros el 1-0 definitivo, que permite a los sestaotarras establecerse en lo más alto de la tabla. El cuadro verdinegro escala dos posiciones, gracias al empate del Utebo contra el Beasain (2-2) y la derrota del Tudelano ante el Deportivo Alavés B (3-1). De este modo, reina la clasificación con un punto de ventaja sobre los dos equipos anteriormente mencionados, además del Gernika. Todo está muy apretado en esa zona alta.

