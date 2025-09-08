Aitor Calle: «Lo más justo era conseguir los tres puntos»

Peru Olazabal Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:28 Comenta Compartir

El Sestao River comenzó su nueva aventura en Segunda Federación con un agrio empate a dos frente al Alfaro en La Molineta el pasado domingo. Un resultado que no contentó para nada a los verdinegros, ni por el fondo ni por la forma. Y es que, el conjunto riojano logró igualar el encuentro con un penalti en el minuto 87. Un hecho que deja la sensación de haber tirado dos puntos, más que de haber sumado uno.

Aitor Calle mostró su resignación en declaraciones al club. El técnico, que este verano ha regesado al banquillo de Las Llanas, consideró que «se nos había puesto el partido feo con el golazo que nos han metido ellos y habíamos hecho lo más complicado». Sin embargo, «en la segunda parte, hay que reconocer que no hemos estado al nivel que requería el partido», apuntó. «Ni siquiera hemos amenazado en ninguna situación para ampliar el marcador y eso es lo que más ha determinado el partido», agregó.

El entrenador vizcaíno estimaba que lo más justo habría sido salir de La Molineta con la victoria bajo el brazo. «Te deja con muy mal sabor de boca porque lo normal y lo que deberíamos haber hecho era conseguir los tres puntos y además creo que habría sido lo más justo», manifestó. Aunque también crítico la fragilidad defensiva para haber concedido dos goles. «Hemos mostrado bastante debilidad a nivel defensivo, encajar hoy dos goles no es la idea», comentó.

Del mismo modo que fue crítico con los suyos, también lo fue con la labor del colegiado por ese último penalti en contra. Para Calle fue «bastante dudoso». También lo tildó de «una decisión arbitral bastante cuestionable». «Era un partido para haber terminado 1-2, pero una decisión arbitral lo ha condicionado» , exclamó. Además, protestó acerca de que «nos han sacado a nosotros seis tarjetas, a ellos solo una y no hemos dado ninguna patada».