Santiago Cañizares valora las palabras de Yeray Álvarez sobre la sanción por dopaje El exfutbolista explicó qué hacen los equipos cuando un jugador da positivo

Bruno Vergara Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:07 Comenta Compartir

Yeray Álvarez, sancionado diez meses tras su positivo por dopaje, se sinceró este miércoles y reconoció su «error humano» al tomar «incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía dicha sustancia, sin voluntad de doparse».

El exjugador Santiago Cañizares alabó al futbolista del Athletic por su palabras en la rueda de prensa en el Hotel Carlton. Y es que Yeray expuso dando detalles de lo ocurrido. «Creo que no hay demasiada gente en este país que asuma su responsabilidad y sea capaz de exponerse como ha hecho Yeray», dijo el exprotero en 'El Partidazo de COPE'.

Cañizares valoró las «magníficas» declaraciones de Yeray, al que calificó como «un gran chico» y «un gran profesional». Asimismo, explicó lo que ocurre en los casos en los que un jugador de fútbol da positivo por dopaje. El jugador rojiblanco ya aclaró de que va a estar 10 meses sin cobrar, lo mismo que dura su sanción. «Todos los contratos de todos los jugadores de fútbol tienen una cláusula en la que si el futbolista tiene algún problema con dopaje, su salario o su contrato queda cancelado», aclaró Cañizares.

En este caso también mencionó al equipo rojiblanco. «El Athletic no es bobo porque sabe que es un buen jugador, sabe lo que ha pasado y no le va a cancelar el contrato, que podría hacerlo».