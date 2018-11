Sancionan con un año y cuatro partidos al menor que agredió a un árbitro en un partido de fútbol sala El futbolista fue expulsado de forma inmediata por el Barakaldoko KTBL JUANMA MALLO Miércoles, 14 noviembre 2018, 13:41

El Comité de Competición de la Federación Vizcaína de Fútbol ha suspendido por un año y cuatro partidos al menor de edad que el pasado fin de semana agredió a un árbitro de forma verbal -le insultó y amenazó de muerte- y física -le dio una patada por la espalda y sendos puñetazos- en el duelo entre el Barakaldoko KTBL y el Mendibeltz, disputado en Lasesarre. Se trata de una de las sanciones más duras impuestas por este órgano y se suma a la expulsión inmediata del portero, B.V.V, por parte del conjunto fabril.

Los hechos se produjeron el pasado domingo. En un momento del encuentro, el colegiado, Julen Herrero Fernández, le mostró una amarilla por pedir explicaciones «de forma altiva», según narró el colegiado a EL CORREO. «Vino hasta la portería contraria». Y luego llegó la expulsión. «Y la segunda tarjeta fue porque pité un doble penalti y me dijo que a ver si me leía el reglamento». Tras la roja, el colegiado acudió a la mesa a indicarle qué jugador había visto la amonestación... Y notó una fuerte patada en la espalda, «a la altura del omoplato», y luego «dos puñetazos». En ese momento, el agredido se apartó del joven, que fue llevado a los vestuarios de las instalaciones baracaldesas.

Sin embargo, de repente, B.V.V, regresó a la cancha, y cargó contra el árbitro y le amenazó. Entonces, el «juez» decidió irse al vestuario para que el asunto no pasara a mayores, dio por terminado el encuentro –quedaba algo más de un minuto– y acudió a Urgencias del Hospital de Cruces para obtener un parte de lesiones. Después, acudió a la Ertzaintza a presentar una denuncia.

«Yo me encuentro bien. Y esto no me quita el ánimo ni mucho menos. De hecho, el domingo tengo partido en Donosti», explicó Herrero en una conversación con este periódico. Y hoy ha llegado el castigo. Un año, en virtud del artículo 92.4A, del régimen disciplinario de la Vizcaína, que dice. «Será falta grave la agresión consumada a cualquier miembro del equipo arbitral». Y los cuatro partidos se producen por «amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios de palabra u otra, insultar u ofender de forma grave o reiterada a cualquier miembro del equipo arbitral», como expone el apartado 92.3A.

La reacción del Barakaldo KTBL fue inmediata, y expulsó al jugador por su vergonzosa acción. Además, mostró su repulsa en las redes sociales y solicitó una «sanción ejemplar» por parte del Comité de la Federación vizcaína, como así ha sido. «Pedimos nuestras más sinceras disculpas».