San Mamés acogerá un amistoso entre la Euskal Selekzioa y Palestina en noviembre La cita ha sido acordada por la Federación Vasca de Fútbol y su homóloga en Gaza

Gabriel Cuesta Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:40 | Actualizado 22:14h. Comenta Compartir

San Mamés acogerá el próximo 15 de noviembre un amistoso entre la Euskal Selekzioa y la selección de Palestina. Una cita acordada por la Federación Vasca de Fútbol y su homóloga en Gaza que llega en un momento de crispación política a raíz de la posición del Gobierno central de excluir a Israel de las competiciones deportivas y tras las protestas propalestinas que obligaron a alterar varias etapas de la Vuelta a España y suspender la llegada a Madrid. Una de ellas, en la Gran Vía de Bilbao, a pocos metros de donde se disputará el encuentro.

A falta de confirmación oficial y sin aviso previo a las territoriales, ambas federaciones han concertado un encuentro que adquiere un claro cariz político y reivindicativo para visibilizar la dura situación en Gaza ante los constantes ataques de Israel. Se trata del primer compromiso de la tricolor con Iker Goñi como presidente y será antes de las fechas habituales, en torno a Navidad. La anterior junta directiva de Javier Landeta trató de fijar sin éxito otro encuentro en fecha FIFA, entre el 17 y 25 de marzo de 2025, pero finalmente no cuajó.

El partido tendrá lugar en unas fechas reservadas para los encuentros clasificatorios del Mundial 2026. De esta manera, se cierra este nuevo compromiso para el combinado vasco más de año y medio después de su último encuentro. Fue en marzo de 2024 ante la Uruguay de Marcelo Bielsa. Entonces, consiguió bajo la batuta de Jagoba Arrasate un empate a uno gracias a un gol de Djaló ante 34.500 espectadores en San Mamés. Fue el regreso de la tricolor tras una inactividad de prácticamente cuatro años.

Protestas por la Vuelta

El escenario donde rodará la pelota está precisamente a tan solo unos metros del lugar donde prendió la chispa de las protestas propalestinas contra la presencia del Israel Premier Tech en la Vuelta ciclista a España. En la Gran Vía de Bilbao se produjeron unos incidentes que obligaron a adelantar la meta y neutralizar la llegada, sin ganador. Una imagen que se repitió en varias ocasiones y que finalmente obligó a suspender la llegada a Madrid en la última jornada de la ronda española.

Precisamente, buena parte de la Catedral mostró este martes su apoyo a Gaza en el regreso del Athletic a la Champions once años después. La tribuna norte desplegó una pancarta de grandes dimensiones en apoyo al pueblo palestino en los instantes previos al inicio del encuentro. «Estaremos a tu lado desde hoy hasta el último día» era el mensaje que podía leerse sobre los colores de la bandera palestina. Fue colocada a iniciativa de la Herri Harmaila. La cuenta del grupo Iñigo Cabacas, uno de los que componen el fondo de animación, ha publicado varias imágenes. Una de ellas ha sido compartida por el capitán Iñaki Williams y Maroan a través de una historia de Instagram.