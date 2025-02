Rubiales tenía un as en la manga: un vídeo inédito con el que pretende salir indemne del beso a Hermoso

A. Mateos Jueves, 13 de febrero 2025, 08:10 | Actualizado 08:57h. Comenta Compartir

La defensa del expresidente de la Federación Luis Rubiales sorprendió en la sesión del martes con un vídeo que hasta ahora no había visto la luz. En las imágenes aparece el mandatario escoltado por el entonces seleccionador Jorge Vilda y su segunda -ahora al mando- Montse Tomé pidiendo disculpas por las consecuencias de su beso a Jennifer Hermoso. Tras las palabras, el expresidente comienza a gritar 'campeonas del mundo' con la participación todas ellas. Con esta prueba, Rubiales trata de demostrar que hubo un arrepentimiento instantáneo y que tanto Hermoso como sus compañeras quitaron hierro al asunto desde un primer momento.

Los hechos descritos en las imágenes sucedieron en la terminal del aeropuerto de Sidney, antes de iniciar el viaje de regreso a España con escala en Qatar. El discurso de Rubiales está basado en tres puntos. El primero, puramente deportivo: «No os podéis imaginar el inmenso honor, hablo en el nombre de toda la RFEF y en el mío propio, que ha supuesto este mes y pico que he compartido con vosotras. (...) Hemos superado adversidades tremendas, enfermedades, familias en el hospital, el campo embarrado... pasar de un resultado superadverso a enlazar todas las victorias consecutivas que nos han llevado a ser campeonas del mundo. Por lo tanto, para mí es un honor y yo quiero daros las gracias porque la verdad es que nos hemos sentido en familia y hemos creado una familia, que yo creo que es lo más importante de esta historia de este deporte, del fútbol femenino».

Seguidamente abordó la polémica del beso no consentido con unas disculpas a medias. «Con un gesto de afecto de una compañera y mío se ha montado una historia que yo creo que es una tontería y que la alegría inmensa que hemos tenido por conseguir este Mundial no debe de ser empañada (...) Pero yo también me siento triste y quería también pediros disculpas porque, de alguna manera, una cosa así haya empañado parte de la celebración y me sabe fatal. Y os lo quería decir». Rubiales pidió perdón por las consecuencias generadas más que por el hecho. Cabe recordar que en aquellas horas, el presidente acababa de terminar una entrevista en la cadena Cope donde llamaba «tonto del culo» a todo aquel que hablase de lo sucedido.

El discurso en la terminal acabó con una despedida. «Ahora mandará Rafa (del Amo), yo me voy descansar con mis hijas», les dijo, dirigiéndose a las capitanas. Rubiales, escoltado por Vilda y Tomé, inició un grito de guerra en el que preguntaba 'qué somos' y al no obtener respuesta él solo arrancó con 'somos campeonas del mundo'. Las jugadoras, visiblemente cansadas, sonrieron y continuaron tímidamente con el cántico.

Este vídeo no había visto la luz hasta ahora pero Rubiales pretende que sirva para salir indemne de su imputación por la presunta agresión sexual a Hermoso durante la entrega de medallas de la final. No es el único vídeo que la defensa aporta en este juicio. También en el autobús se grabaron otras imágenes clave del caso, aunque estas se difundieron a través de las redes sociales al de pocas horas. En ellas, las jugadoras hablan abiertamente del beso de Rubiales a Hermoso, e incluso se escapa alguna risa ante lo sucedido.