Los rostros de la selección palestina

El encuentro de mañana en San Mamés entre Euskadi y Palestina promete ser mucho más que un simple partido amistoso. Será un altavoz. Un escaparate de una selección extraordinaria. Un equipo formado por jugadores que viven en Palestina, Israel, Catar, Noruega, Dinamarca… Atletas que entrenan en medio de restricciones, que conviven con tensiones políticas, que se forman lejos del país al que representan o que, sencillamente, buscan darle a su pueblo una pequeña alegría en tiempos de oscuridad. Palestina llega a Bilbao con una plantilla que es un mapa de la diáspora, de la resistencia y del orgullo por un pueblo. Entre ellos, once jugadores que ayudan a entender lo que es realmente esta selección.

Abed Yassin Portero Eligió a los suyos por encima de su carrera en Israel

A sus 21 años, Yassin vive en Shefa Amr, ciudad árabe dentro de Israel, y juega en el Ihud Bnei Sakhnin, el único club árabe de la primera división israelí. Su historia dio la vuelta al mundo: fue apartado por el club después de acudir a una convocatoria de Palestina sin permiso, pese a venir de una actuación brillante días antes con el equipo. Su vida es un equilibrio entre identidades: juega en Israel, es palestino y ya ha pagado el precio por elegir a su selección. En San Mamés estará defendiendo algo más que una portería.

Mahdi Ass Portero Uno de los pocos que vivey compite en Palestina

Nacido en Ramallah, Assi es uno de los cuatro futbolistas de la selección que entrenan y juegan en territorio palestino, en el Shabab Al-Bireh. Su historia es la de un jugador que sueña entre restricciones, entre desplazamientos complicados y campos que a veces no están disponibles. Es el rostro del fútbol que resiste dentro, que no emigra, el que compagina su carrera deportiva con el día a día en una tierra de conflicto.

Yasser Hamed Defensa El jugador vasco-palestino que vuelve a casa

Nació en Leioa, se formó en Lezama hasta cadetes y jugó con el Portugalete la antigua Tercera División (actual Segunda Federación). Hoy, central del Al-Gharafa catarí, Hamed es el vínculo más directo entre Euskadi y Palestina en este encuentro. De madre española y padre palestino, habla castellano, inglés y árabe. Debutó con Palestina en 2019 y es ya un referente. Su carrera le ha llevado a clubes de India, Egipto y Baréin, pero su identidad lo trae ahora de vuelta a Bizkaia con la camiseta de su otra patria.

Ameed Mahajmeh Defensa El jugador criado en Israel que eligió representar a Palestina

Criado en Umm al-Fahm, dentro de Israel, Mahajneh desarrolló su carrera entre competiciones locales y clubes del Golfo hasta recalar en el Al-Rayyan de Catar. Su figura resume una realidad compleja: palestinos con pasaporte israelí que sienten la camiseta palestina como la que deben defender. A sus 29 años, con catorce partidos internacionales disputados y un gol anotado con Palestina, es uno de los jugadores más veteranos de la selección.

Ali Rabaei Defensa Hebrón, juventud y un futuro por construir

Nacido en Al-Khaleel (Hebrón), Rabaei es un central de 23 años que representa la nueva generación palestina que busca hacerse un hueco. Actualmente juega en el Shabab Al-Ordon jordano, y su irrupción transmite la esperanza de los jóvenes que crecieron en un entorno difícil, que vieron más controles que estadios, pero que aun así llegan al fútbol profesional y a la selección. Todavía sin debutar en la selección, Rabaei es uno de los futbolistas más jóvenes de un combinado nacional que sueña con valerse de sus jugadores en los próximos años para conseguir la ansiada clasificación para un Mundial. Por el momento este objetivo se les resiste, pero jugadores como Ali Rabaei serán los responsables de conseguir la hazaña en un futuro, quizás no tan lejano.

Wajdi Nabham Lateral izquierdo Del corazón de Cisjordania al profesionalismo en el extranjero

Natural de Al-Bireh y formado en Palestina, Nabhan dio el salto al Al-Wehdat SC, uno de los clubes más conocidos de Jordania. Es el ejemplo de un lateral que creció en calles palestinas, no en academias europeas. Su carrera, humilde y firme por el momento, refleja la idea de que el talento también nace y se forja dentro del territorio. A su temprana edad (24 años) está tratando de demostrar que el lugar en el que naces y las condiciones que te tocan vivir no definen tu vida, y que es posible crecer a pesar de las adversidades.

Ahmed Taha Lateral izquierdo El héroe trágico que es señalado por ambos bandos

Taha juega en el SC Kafr Qasim de Israel y es el primer futbolista de la historia que compite en el fútbol profesional hebreo mientras es internacional absoluto con Palestina (más adelante le siguió Abed Yassin). Su penalti fallado en el descuento contra Omán dejó a Palestina sin Mundial y él cayó de rodillas llorando. Recibió críticas en Israel por jugar con Palestina, y críticas en Palestina por fallar. Pero Taha volvió. En Bilbao jugará con la carga de quien ama una camiseta que muchos no quieren verle vestir.

Emilio Saba Lateral derecho El peruano que dijo no aPerú para decir sí a Palestina

Lateral derecho del Sport Boys peruano, Saba fue parte de los procesos juveniles de Perú e incluso estuvo cerca de ser convocado para clasificatorias mundialistas. Pero eligió su ascendencia palestina. Pidió el cambio de nacionalidad deportiva y lo consiguió. «Sería un honor defender a Palestina», dijo meses antes de debutar. Cualquier otro podría haber elegido Perú, tener más facilidades para clasificarse para el Mundial y priorizar su carrera deportiva. Pero Emilio no. Emilio optó por su pueblo y por lo que cree justo defender.

Ameed Sawafta Mediocentro Nablus como punto de inicioy el césped como refugio

Sawafta, nacido en Nablus, se ha convertido en pieza habitual del Al-Salt de Jordania. Mediocentro de trabajo, pulmón y sentido táctico, es otro representante de la cantera local que encuentra estabilidad en la región. Su historia habla de construir desde cerca, de no marcharse lejos, de creer que Palestina puede tener una base local fuerte. En la AS-Salt jordana, a algo más de 100 kilómetros en coche de su ciudad natal, Ameed sigue luchando por labrarse una carrera deportiva a pesar del contexto que rodea a su hogar.

Muhamed Al-Ghoul Mediocentro De la costa del Mediterráneo al frío de Islandia

Mediocentro ofensivo del Keflavík islandés, Al-Ghoul encarna la aventura futbolística menos mediática: ligas pequeñas, desplazamientos enormes y climas extremos son algunos de los factores que definen la carrera de Muhamed. Viaja miles de kilómetros para reunirse con su selección. El mensaje es claro: aunque vivas en Reykjavik y compitas en campos helados, Palestina te sigue llamando. Un ejemplo más del compromiso que marca la vida de estos jugadores. Los parones de selecciones no son oportunidades para lucirse o pasarlo bien, son oportunidades para dejar todo en un segundo plano y luchar con tu selección por algo más grande que este deporte; los derechos de un pueblo.

Moustafa Zeidan Mediocentro Representar a los tuyos por encima de la comodidad

Centrocampista del Rosenborg BK, uno de los clubes históricos de Noruega, Zeidan podría haberse mantenido en un fútbol ajeno a los conflictos identitarios, pero decidió jugar para Palestina. Es uno de los futbolistas de mayor nivel técnico del grupo y un ejemplo de cómo la diáspora palestina es capaz de producir talento de talla continental.

Mañana, cuando los jugadores vestidos de rojo y verde salten a San Mamés, no será un once más. Será un mosaico de vidas entrelazadas por un país que no puede jugar en casa; un equipo que entrena en Jordania, vive en Catar o Israel, trabaja en Perú o Noruega y sueña con un territorio fragmentado. El partido será una plataforma para que estas historias se escuchen. Porque Palestina no viene a Bilbao solo a competir. Viene a existir, a recordar al mundo que detrás de cada camiseta hay una vida con una historia para contar. Y el fútbol, a veces, sirve exactamente para eso.

