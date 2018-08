CUANDO UN RIVAL SE VA El piscolabis A veces en el fútbol la mayor ausencia es la del que siendo lejano era cercano JON URIARTE Sábado, 18 agosto 2018, 00:56

El VAR jamás sustituirá al Bar. Habrá debate. Y por mucho que se larguen jugadores, otros les sustituirán. De ahí que no sean estas las razones que nos mueven a algunos a encarar la nueva temporada con mayor o menor ilusión. De hecho no he leído la carta de Kepa Arrizabalaga. Lo dice alguien que busca noticias del Athletic hasta en las etiquetas del champú. Pero entiendo el fútbol como una pasión. Y de la misma forma que nunca pedí explicaciones a aquella novia que me dejó por otro o jamás esperé que se justificara el amigo que decidió cambiar de cuadrilla, tampoco aquí necesito líneas para edulcorar el adiós. Lo que me lleva a alguien que no estará en la primera jornada. Y me duele. Era rival. Y amigo. Se llama José Luis Cerezo. No hablo en pasado porque me importa una mierda que se lo haya llevado la vieja de la guadaña. La gente que quiero sigue presente más allá de la muerte. Como en este caso. El de un hombre que entendía el fútbol tal y como fue parido y no como amenaza ser. Por eso, no se me ocurre una mejor forma de plasmar el asco que provocan las ideas destructivas de los amos del balón que recordar las conversaciones con José Luis Cerezo.

Antes de nada advertiré que hablo de alguien clave en los duros años de la reconversión naval. Esa que aún sigue. Muchos añorarán su buena mano y mejor cabeza. Sobre todo en los peores tiempos. Para entendernos, fue responsable de que parte de los astilleros no se fueran al carajo. Y quienes cerraran lo hicieran dignamente. Lo sabe bien un sector que estos días le llora. Pero lo que más impactaba era que, manejando montañas de dinero, mantuviera su integridad. Prueba de ello son su coche, con tantos años como kilómetros, que no cambiara de barrio ni de vivienda y que rechazara las cestas de navidad que arribaban a casa, para cabreo de su familia. La misma que le despedía el jueves recordando los buenos momentos, mientras sonaban Adamo y María Dolores Pradera. Y entre uno y otra, alguien le contó que su Atlético había ganado la Supercopa al Madrid. No podía irse de mejor manera. Le imagino sonriendo por dentro, con la elegancia que siempre mostró por fuera. Lo que me lleva a la última charla.

Cualquier lugar es bueno para la tertulia futbolera. Incluso un hospital. Hablábamos sobre las porterías de su Atlético y mi Athletic. Por entonces rumores. Pero los años enseñan que si el río viene revuelto habrá riada. Así que empezamos a hablar sobre el valor del escudo. De cómo antes te lo cosía tu madre y ahora viene de fábrica. Quizá por ello el niño que acaba jugando en ese club, y tiene tantos uniformes que no caben en el armario, no entiende el peso de los colores. Esos que el marketing se empeña en adulterar. Hay que rezar para que tu equipo juegue con uniforme reconocible y no parezca una banda patrocinada por un supermercado. Da igual que seas rico o pobre, juegues fuera o en casa. Por no hablar del problema visual que, al parecer, sufren colegiados y comentaristas y provoca que las camisetas a rayas acaben con un cuadrado en la espalda. Pero qué se puede esperar de un deporte que cambia, adquiriendo de otras disciplinas aquello que menos necesitamos y desprecia lo mejor que tienen.

-Hubo un tiempo en que salía el rival y luego tu equipo. Eso permitía aplaudir elegantemente al primero y vehementemente al segundo-recordaba José Luis la última vez que asistimos al Calderón, una tarde en que sus indios se enfrentaban a nuestros leones. Salir juntos maquilla la posible fea actitud del anfitrión. Un detalle más en el falso buenismo que invade el fútbol. Ahora pueden parar un partido por un insulto racista, lo que aplaudimos, pero se permiten Ligas donde encienden bengalas. O cierran colegios, tiendas y bares para que la chusma no rompa media ciudad. Aceptando como normal, lo anormal. En eso tampoco hemos mejorado. Nunca fuimos buenos. Pero mi amigo y rival sabía, se lo conté muchas veces, que San Mamés aplaudió a odiados rivales. Incluso a su Atlético, con el que hemos tenido desencuentros y nos ha dado tantos disgustos. Como en Rumanía. Esa noche me envió un mensaje en el que, de corazón, sentía que hubiésemos sido la víctima. Le creí. Hemos compartido muchos goles. De esos que, según para qué lado caiga, celebras sin saña o lamentas con elegancia. Lo que viene siendo señorío. O «señoría», valga el palabro. Porque también hablábamos de cómo el fútbol femenino mantiene cierta inocencia, mientras la pierde el masculino a golpe de millones.

Amenazan con llevarse partidos de liga a EEUU. Ya no extraña. Si los nuevos vientos hacen que la Supercopa de España se adultere porque los amistosos son más importantes era cuestión de tiempo que el ciclón se lo llevara todo. De dos partidos a uno y en Marruecos. Clavadito a Eurovisión donde actuaba Israel y ahora participa hasta Australia. Y luego «La Cuervo» me suspendía en geografía. En fin, era previsible teniendo en cuenta que los dirigentes se ponen sueldos de «Bota de oro». Y mientras ellos se llevan parte del pastel, los representantes y chupones cambian cromos buscando jugosas comisiones. O excusas para entrar en ciertos países y hacer negocios particulares. Y como siempre se puede empeorar, al rico de turno se le ha sumado el caprichoso jeque y el forrado ruso para que los tontos de baba, usted y yo, veamos impotentes cómo juegan en su Olimpo de nuevos dioses. Por eso y por todo ya no extraña que los campos pierdan espectadores o que en mi reconvertida Catedral haya gente que se largue diez minutos antes del final, pese a que el resultado esté apretado o sea una cita clave. Quienes pisan el verde nos abandonan a las primeras de cambio y la afición deja su asiento antes de tiempo. De eso y de mucho más hablé con José Luis Cerezo que, por cierto, no tiene que ver con el presidente colchonero. Lo suyo siempre fueron los asientos humildes.

El lunes nuestros equipos cerrarán la primera jornada. Primero el Atlético y luego el Athletic. Y, pese a todo, volveré al fútbol. Me sentaré, miraré a las gradas y después al verde de los sueños y las pesadillas. Con la misma ilusión. Con la misma sensación. Me gusta este jodido juego que cada día es más espectáculo hortera y menos deporte. Da igual que los vestuarios huelan a talonario fresco y los palcos a banco con ambientador de puticlub. Seguiré amando el planeta de cuero. Porque no puedo olvidar que no hay nada más noble que compartir un partido con alguien que entiende el balón y la vida como José Luis. Se resume en una máxima. El enemigo ahora es otro. No ama el fútbol. Lo utiliza. Sea en el césped, el palco, la grada o los despachos. Por eso, que nadie lo olvide, quien ama a otro escudo jamás será nuestro enemigo. Gane quien gane, seguirá ahí. Fiel a sus quimeras. Hasta el próximo partido. Hasta la próxima Liga. Como un necesario compañero de viaje. El cómplice de esta hermosa farsa llamada fútbol. Por eso duele su ausencia más que ninguna. Lo entenderán si, como me pasa hoy a mí, al ver rodar el balón no pueden evitar recordar a un viejo rival y, sobre todo, a un llorado y eterno amigo.