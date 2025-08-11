La RFEF da luz verde al Villarreal-Barça en Miami y eleva la petición a la UEFA La Junta Directiva ha aprobado trasladar el duelo de la jornada 17 al Hard Rock Stadium el próximo 20 de diciembre

Aitor Echevarría Lunes, 11 de agosto 2025, 16:41

En una decisión si precedentes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado esta mañana trasladar el partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona, correspondiente a la jornada 17, al Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre de 2025.

La decisión se adoptó en una sesión telemática de la Junta Directiva, presidida por Rafael Louzán. Además del cambio de sede del partido, durante la misma sesión se confirmó la destitución de Montse Tomé como seleccionadora nacional femenina, siendo reemplazada por Sonia Bermúdez.

La RFEF elevará la solicitud formal a la UEFA, el primer paso en un proceso que requerirá finalmente la aprobación de la FIFA. Se trata de un intento por romper barreras geográficas y expandir LaLiga al mercado estadounidense, siguiendo el sueño largo de Javier Tebas de celebrar encuentros oficiales fuera de España, deseo que el presidente de LaLiga ha manifestado en innumerables ocasiones.

No obstante, el plan no está exento de críticas. Mas allá de las cuantiosas opiniones negativas que está recibiendo esta iniciativa en redes sociales, organismos como la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y voces dentro de la federación han manifestado su descontento por la escasa comunicación previa, alertando además del posible impacto competitivo y logístico .

Si supera todos los filtros institucionales, el Villarreal–Barça del 20 de diciembre marcará un antes y un después en la proyección internacional de LaLiga, llevándola al corazón del fútbol norteamericano. Ambos equipos, por su parte, ya estarían programando sus agendas para disputar el duelo liguero en Estados Unidos, asumiendo así que el plan de Tebas seguirá adelante.