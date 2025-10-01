Reestructuración en la ligas de fútbol territorial vizcaíno: así cambiarán los ascensos y descensos esta temporada Se contemplan hasta 25 subidas de categoría en Tercera, entre otras novedades

Como gestionar «el espectacular incremento de equipos federados en los últimos años». Es el objetivo que se ha impuesto la Federación Vizcaína de Fútbol. Su presidente, Iñaki Gómez Mardones, ya puso de manifiesto en la última Asamblea General los problemas que conlleva este gran aumento de combinados, hasta el punto «de casi no poder garantizar el ascenso de los campeones de grupo en Tercera Regional». «Debemos valorar una reestructuración de la competición», adelantó.

Pues la reforma prometida ya está aquí. La Federación acaba de explicar los pormenores de estos cambios, ya aprobados por la institución deportiva en una normativa colgada en su web, que afectarán a las clasificaciones de las ligas territoriales de Bizkaia desde esta misma temporada. ¿Cuáles serán las novedades a las que se tendrán que enfrentar los equipos senior a la hora de competir por el ascenso o evitar caer en una categoría inferior?

En primer lugar, se contemplan hasta 25 ascensos en Tercera Territorial: los cuatro primeros de cada uno de los 6 grupos y el mejor quinto. Este cambio permite la creación un tercer grupo en Segunda Territorial el próximo curso y una mejor distribución de los equipos, asegura la Federación vizcaína. A continuación, desgranamos las novedades divididas por categorías.

División de Honor

El campeón ascenderá a Tercera RFEF. El segundo clasificado participará en una competición, por el sistema de Liga a una vuelta, en la que intervendrán, además, los clubes que ocupen el segundo lugar de las Federaciones Alavesa y Guipuzcoana. El ganador del torneo logrará una plaza en Tercera RFEF y el segundo mejor clasificado participará en la previa de la Copa del Rey, siempre que la Real Federación Española de Fútbol así lo determine. Descenderán a Preferente los equipos clasificados en los puestos 17º y 18º, a expensas de posibles arrastres de equipos vizcaínos de Tercera RFEF.

Preferente

Ascenderán a División de Honor los equipos clasificados que acaben en primer, segundo y tercer lugar en la tabla. Descenderán a Primera Territorial los que ocupen puestos 16º, 17º y 18º (más posibles arrastres).

Primera

Ascenderán a Preferente los clasificados en primer y segundo lugar de cada grupo. Descenderán a Segunda los que ocupen los puestos 17º y 18º de cada grupo (más posibles arrastres).

Segunda

Ascenderán a Primera los clasificados en el primer y segundo lugar de cada grupo. Los que ocupen la tercera plaza jugarán una eliminatoria, a doble vuelta. El equipo vencedor también subirá salvo que no pueda ascender por disposición Reglamentaria. Descenderán a Tercera los clubes que se queden en los puestos 16º, 17º y 18º (más posibles arrastres).

En la temporada 2026-2027 se creará un tercer grupo. La categoría estará compuesta de tres grupos de 18 equipos cada uno. La reestructuración se completará con ascensos de Tercera Territorial. Las subidas a Segunda a Primera se determinarán en un futuro.

Tercera

Ascenderán a Segunda los cuatro primeros equipos de cada uno de los seis grupos de manera directa. Igualmente subirá de categoría el mejor quinto, tras un play-off.

La Tercera pasa de seis a cuatro grupos en la temporada 2026-2027, sin perjuicio de poder ampliarse a un quinto grupo en caso de existir un mayor número de inscripciones de nuevos equipos.

