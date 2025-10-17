Protesta simbólica en el Oviedo - Español contra el partido de Miami Tras la reunión de la Asociación de Fútbolistas Españoles, se pretende parar entre 20 y 30 segundos al inicio de cada encuentro en contra del Villareal - Barcelona en EE UU

Los futbolistas de Primera protestarán este fin de semana de forma simbólica al inicio de cada encuentro por la falta de «transparencia, diálogo y coherencia de La Liga» en el plan de disputar el partido entre el Villarreal y el Barcelona en Miami el próximo 20 de diciembre. Los primeros en hacerlo han sido los jugadores del Oviedo y del Espanyol que se enfrentaban este viernes en el Carlos Tartiere.

La decisión se ha tomado tras una reunión de los capitanes de los equipos con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), y aunque no ha trascendido, la protesta podría consistir en un paro de entre 20 y 30 segundos al inicio de los partidos previstos para esta novena jornada de Liga.

El sindicato de los futbolistas españoles ha decidido mantener al margen de la iniciativa a los futbolistas de Barcelona y Villarreal para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club. Aunque, según informa AFE, «comparten la posición de fondo y los puntos críticos» de la medida.

La AFE denunció el pasado martes que no había recibido todavía ninguna información relacionada con el partido desde que la solicitó hace dos meses. El partido no cuenta con la aprobación de los futbolistas, que denuncian no conocer todos los detalles del proyecto para poder analizarlos y valorar al respecto.

El duelo de esta noche entre el Oviedo y al Espanyol en el Carlos Tartiere centra ahora la atención para conocer de primera mano la acción decidida por los futbolistas para desarrollar a lo largo de la jornada del fin de semana.

La escalada del conflicto se ha dado después de varios intentos fallidos de reunión. La programada para el pasado martes no se produjo por la ausencia de Javier Tebas. El presidente de la patronal propuso fechas alternativas (22, 23 y 24 de octubre), pero los futbolistas las rechazaron por coincidir con jornadas europeas y la previa de la jornada.

Rechazo rotundo

En el nuevo comunicado publicado ayer, AFE insiste en sus quejas: «Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de La Liga, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual».