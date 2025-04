La victoria de Félix Garreta, el ex del Amorebieta cuya vida corrió peligro: «Hacer vida normal es casi un milagro»

Gabriel Cuesta Jueves, 24 de abril 2025, 20:39 Comenta Compartir

«Mi vida estaba en peligro, pero había dos posibilidades: despertar o quedarme en estado vegetal. Hacer vida normal ahora es casi un milagro». Ha sido un proceso largo y complicado para Félix Garreta, el futbolista de la cantera del Real Betis que sufrió un grave accidente doméstico mientras se encontraba cedido en el Amorebieta. Su odisea comenzó por un fuerte golpe en la cabeza tras sufrir un mareo repentino durante su estancia en Barcelona que le obligó a permanecer en coma inducido casi tres semanas en la UCI.

El duro esfuerzo del defensa catalán ha tenido su recompensa y ahora Garreta disfruta de nuevo en los terrenos de juego con el Betis Deportivo. «Sinceramente, no sabía hasta qué grado llegaba lo que me había pasado. Cuando me desperté, incluso miré cuándo empezaba la pretemporada porque no era consciente de lo que me había pasado, aunque al cabo de unos días empecé a entender que lo que me había pasado no era algo normal», ha confesado en una entrevista concedida a su propio club.

Su recuperación es casi absoluta. Arturo García Muñoz, Arzu, el entrenador del filial, ya pudo incluirlo en una convocatoria. Incluso ha llegado a ejercitarse con el primer equipo. «La semana anterior al accidente jugué con el Amorebieta y me sacaron tarjeta roja, por lo que no jugaba la siguiente jornada. Decidí irme a casa a celebrar mi cumpleaños con la familia y amigos, pero ese mismo día que viajé me desmayé bajando las escaleras en casa y me di un fuerte golpe en la cabeza. Los médicos me dejaron en coma inducido. Fue una situación bastante fea», recuerda.

Félix Garreta abre su corazón y narra cómo ha conseguido 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 ✨💚



Entrevista completa ➡️ https://t.co/RqjHchICYV#CanteraBetis pic.twitter.com/bKUni4hrnc — Real Betis Cantera (@RBetisCantera) April 22, 2025

No ha sido un proceso fácil, sobre todo el inicio de la recuperación en el hospital «Durante esos meses en los que todavía no podía jugar al fútbol, pasé por días de todo tipo. Unos en los que estaba muy contentos y otros en los que me sentía muy enfadado conmigo mismo, porque cosas que antes hacía fácilmente, cotidianas, del día a día, me costaban o mucho esfuerzo o directamente no las podía hacer. A lo mejor pasaba media hora y no me acordaba de lo que había comido. Podía saludar a alguien y al cabo de 10 minutos no acordarme», explica.

«Un milagro»

Su entorno fue un apoyo clave. «Los que lo pasaron peor fueron mis familiares y gente cercana que fue a verme. Yo no estaba consciente y ellos sabían todo lo que me pasaba. Los doctores les dijeron que mi vida estaba en peligro, pero había dos posibilidades: despertar o quedarme en estado vegetal. Hacer vida normal ahora es casi un milagro». Y el fútbol, su motivación para volver. «Volver a jugar al fútbol es algo que siempre tuve en la cabeza, aunque en algún momento pensé que ya no podría volver a correr»,

Para Garreta «el hecho de volver con el equipo y jugar algunos minutos ha sido muy importante». «En los últimos meses sólo fueron noticias buenas. Mi reto es volver al punto en el que estaba antes. Aún no lo he alcanzado, pero estoy en el camino y mi objetivo, por suerte, sigue siendo el mismo, llegar a lo más alto y quedarme ahí. Pero he tenido que ir dando pasos pequeños en este tiempo. Ahora estoy más tranquilo porque veo que los resultados van llegando, pero ha sido duro llegar hasta aquí», confesaba.

Es una batalla que ha cambiado su forma de ver la vida. «Veo a mi familia, amigos y pareja igual que los veía antes, pero ellos a mí no me ven de la misma forma. Siento que me tienen más cariño, más aprecio, es lo que noto y lo agradezco mucho. Soy muy feliz y sólo puedo darle las gracias a mi familia. De todo hay que sacar el lado positivo. Esto me ha enseñado a valorar las cosas mucho más. Valoro el triple las cosas, los detalles como un simple saludo. Estaré eternamente agradecido a los médicos y fisioterapeutas que me trataron», agradecía. Y terminó con otro recuerdo: «A la afición del Betis sólo puedo darle las gracias. Indirectamente, me ayudó muchísimo».