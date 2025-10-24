Víctor San Bartolomé tumba al Tenerife

El Tenerife visitaba Lasesarre como líder del grupo 1 de Primera Federación y el estatus de gran favorito al ascenso. Vencer a los tinerfeños es ... poco menos que una gesta para todos los equipos que militan en esta categoría. No obstante, un Barakaldo que no pierde desde la jornada inaugural, estaba convencido de poder demostrar su carácter competitivo ante el rival más duro posible. Vaya si lo hizo. El conjunto gualdinegro firmó una sobresaliente actuación en todos los aspectos para tumbar con justicia a los de Álvaro Cervera en un partido con un claro protagonista. Víctor San Bartolomé marcó los dos goles que supusieron el 2-0 definitivo, que cuela a los baracaldeses en puestos de play-off de ascenso, al menos momentaneamente.

Barakaldo CF Ispizua; De Jesús (Pedernales, min. 70), Arana, Dufur, Oier López; Naveira (Molina, min. 83), Huidobro; De León (Mandiang, min. 61), San Bartolomé, Eric Pérez (Albizua, min. 83); Valiño (Galarza, min. 70). 2 - 0 CD Tenerife Dani Martín; David Rodríguez, Álvaro González, Landázuri, Zoilo (Baldé, min. 57); Alassan (Dani Fernández, min. 81), Calavera (Noel López, min. 73), Aitor Sanz (Maikel Mesa, min. 81), Nacho Gil; De Miguel (César Álvarez, min. 57) y Enric Gallego. GOLES 1-0; San Bartolomé (min. 49). 2-0; San Bartolomé (min. 54).

ÁRBITRO Imanol Irurtzun amonestó al local De Jesús (min. 26) y a los visitantes Álvaro González (min. 54) y Enric Gallego (min. 73).

INCIDENCIAS 3.780 espectadores en Lasesarre.

Reinó la igualdad durante los primeros compases del encuentro entre dos equipos que buscan ser muy verticales y atravesar líneas lo más rápido posible. Los locales fueron capaces de llevar la manija de la posesión, mientras que los canarios llevaban a cabo un juego más directo, con balones largos a sus delanteros centros.

En el primer cuarto de hora de partido, los gualdinegros intentaron hacer daño con varios centros, sobre todo, desde el costado derecho, pero fueron inofensivos. Los chicharreros conllevaban peligro cuando el curtido Enric Gallego, con sesenta partidos en Primera División, lograba prolongar los balones por alto a sus compañeros. Aunque, en ese sentido, Unai Dufur cumplió con creces su ardua labor de marcar al ariete catalán.

El Barakaldo fue valiente , teniendo mucha presencia en campo rival ante todo un Tenerife, recién descendido y gran favorito para liderar el grupo y ascender directo. También estuvo bastante preciso en la elaboración para llegar al último tercio y, sobre todo, fue muy contundente sin balón para que no reluciera todo el talento que atesora el conjunto tinerfeño.

Falta de mordiente

Únicamente le faltó algo de mordiente en el área contraria para generar alguna ocasión. Aunque, en ese sentido, fue más mérito de un Tenerife que es el equipo que menos goles encaja de toda la liga. Aun así, Oier López protagonizó la acción más clara de la primera mitad, pudiendo marcar antes del descanso con un disparo cruzado que rozó el poste tras tocar en un rival.

La superioridad de los fabriles tuvo premio nada más comenzar el segundo tiempo. En el minuto 49, Víctor San Bartolomé fue librando rivales en el interior de un tumultuoso área como buenamente pudo, con la fortuna de cazar varios rechaces, hasta que se plantó delante de Dani Martín y supo definir para estrenar el marcador y hacer vibrar Lasesarre. Al Tenerife le empezaron a invadir las dudas y el Barakaldo olió sangre.

Fue, en ese momento, cuando trenzó una brillante jugada asociativa que terminó picándola con mucha clase Víctor San Bartolomé, quien sumó la segunda diana en su cuenta particular. Al igual que en el derbi contra el Bilbao Athletic, en el que firmó un gol y una asistencia, volvió a erigirse héroe de los suyos para tumbar a todo un Tenerife. Aunque todavía tocaba sudar sangre. A falta de un cuarto de hora para el final, el árbitro invalidó un tanto de Noel López por fuera de juego. No hubo más que temer y sí mucho por celebrar.