El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 24 de octubre
Un momento del Barakaldo-Tenerife. Mireya López
Primera Federación

Víctor San Bartolomé tumba al Tenerife

Barakaldo CF 2-0 CD Tenerife ·

El Barakaldo logra la gesta de vencer al líder y gran favorito al ascenso gracias a dos goles casi seguidos de su mediapunta

Peru Olazabal

Barakaldo

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:30

Comenta

El Tenerife visitaba Lasesarre como líder del grupo 1 de Primera Federación y el estatus de gran favorito al ascenso. Vencer a los tinerfeños es ... poco menos que una gesta para todos los equipos que militan en esta categoría. No obstante, un Barakaldo que no pierde desde la jornada inaugural, estaba convencido de poder demostrar su carácter competitivo ante el rival más duro posible. Vaya si lo hizo. El conjunto gualdinegro firmó una sobresaliente actuación en todos los aspectos para tumbar con justicia a los de Álvaro Cervera en un partido con un claro protagonista. Víctor San Bartolomé marcó los dos goles que supusieron el 2-0 definitivo, que cuela a los baracaldeses en puestos de play-off de ascenso, al menos momentaneamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  3. 3

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  6. 6

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  7. 7 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  8. 8

    Casi 1.600 personas se vacunan en La Casilla en su primer día de apertura
  9. 9

    Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»
  10. 10

    ¿Por qué a Valverde le sancionaron con 4 partidos y a Flick solo con uno pese a sus cortes de manga tras ser expulsado?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Víctor San Bartolomé tumba al Tenerife

Víctor San Bartolomé tumba al Tenerife