Víctor San Bartolomé ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia en los últimos cuatro partidos. Peru Olazabal
Víctor San Bartolomé, uno de los jugadores más en forma de Primera Federación

El mediapunta baracaldés volvió a ver puerta frente al Lugo y suma cuatro goles y una asistencia en los últimos cuatro partidos

Peru Olazabal

Barakaldo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:05

Víctor San Bartolomé ha sido el gran nombre propio del Barakaldo durante el mes de octubre. El talentoso mediapunta baracaldés no solo ha aportado su visión de juego y fútbol asociativo, si no que también ha aportado con unas brillantes cifras, que actualmente le convierten en uno de los futbolistas más en forma de toda la Primera Federación. En los últimos cuatro encuentros, el centrocampista de 26 años ha anotado cuatro goles y ha repartido una asistencia, participando en cinco de las siete dianas que ha firmado el conjunto gualdinegro durante este periodo.

Tras no lucir demasiado en anteriores choques, San Bartolomé comenzó en el banquillo frente al Arenteiro y el Bilbao Athletic. No obstante, fue ante el filial rojiblanco en el que jugó cinco temporadas, donde comenzó a reivindicarse. Salió al verde en el minuto 64 para liderar una gran remontada. En el minuto 87, le brindó una asistencia a José de León para empatar y, ya en el tiempo de descuento, anotó el gol de la victoria para hacer enloquecer Lasesarre. Fue nominado a mejor jugador de Primera Federación en esa séptima jornada.

A partir de ese momento, ha sido titular en los siguientes tres encuentros. Contra el Guadalajara tuvo una actuación más discreta. Sin embargo, ha vuelto a generar grandes sensaciones frente a dos colosos como el Tenerife y el Lugo en los últimos dos compromisos. El mediapunta marcó un doblete que sirvió para tumbar al líder en Lasesarre. Este pasado viernes, culminó su brillante octubre con un nuevo tanto ante el cuadro lucense.

En total, puede presumir de haber anotado cuatro dianas y haber dado una asistencia en 264 minutos de juego. Es decir, en estos últimos cuatro partidos, promedia una participación de gol por cada 66 minutos. Un dato que habla a las claras de su espectacular momento y que solo pueden igualar los mayores artilleros de toda la Primera Federación.

Entre los mejores

Varo García, del antero del Mérida y máximo goleador de la categoría junto a Jesús de Miguel y Jordi Cano, ha anotado cinco de sus siete dianas en los últimos cinco encuentros, marcando cada 85 minutos. El propio Jordi Cano, del Europa, ha firmado cuatro tantos y una asistencia en los últimos cinco compromisos, promediando una participación de gol cada 89 minutos. Álex Rubio, del Villarreal B, ha marcado cinco de sus seis goles en los últimos cinco partidos, anotando cada 83 minutos. Por último, César Palacios, del Real Madrid Castilla, suma cuatro goles y dos asistencias en las últimas cinco jornadas. Su registro es de una participación de gol cada 73 minutos.

