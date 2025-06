A Jabi Luaces, el pasado verano le tocó 'bailar con la más fea'. En su desembarco al frente de la dirección deportiva del Amorebieta, debió ... recomponer por completo las piezas del puzzle tras el descenso desde Segunda División. Ahora, tras un segundo descenso del club, afronta otro nuevo reto en su segunda campaña en los despachos de Urritxe: confeccionar un equipo competitivo para Segunda RFEF.

- Con un descenso sobre la mesa, el balance de la temporada no puede ser más que negativo…

- Efectivamente, descender no se puede calificar más que como una mala noticia. Habíamos partido con un presupuesto limitado para la categoría, somos un club humilde, y descender es mala noticia. Pero que el club esté económicamente saneado y fuerte, y con la cantera dando buenos resultados, también es muy importante.

- Como director deportivo, buena parte de la responsabilidad recae sobre sus hombros.

- Cada uno tiene su opinión, yo conozco todos los parámetros. Llegamos en julio, sin apenas margen. Pero tengo muy claro que con la plantilla que hemos confeccionado nos podíamos haber mantenido. Sin embargo, el inicio de la temporada fue muy mal, pésimo, se sacaron solo seis de los primeros treinta puntos, y eso ha sido un lastre.

- Siempre se habla de esas limitaciones en términos económicos, pero se venía de Segunda División.

- Hay que tener otro prisma. Tengo muy claro que tenemos unas limitaciones y que la competencia es brutal. Hay un hándicap económico enorme en una categoría que se ha profesionalizado mucho. Igual ahora hemos dado un paso atrás, pero a veces eso es bueno para coger impulso. Queremos hacer del Amorebieta un equipo de éxito continuado, y para eso hay que hacer un trabajo con bases sólidas. Y en eso estamos.

Desde cero

- Hablando de plantilla, este verano se intuye de nuevo muy ajetreado.

- Otra vez nos encontramos que a treinta de junio tendremos cero jugadores, el reto es mayúsculo. No es normal tener que hacer una plantilla nueva todos los veranos, y eso es algo que tenemos que intentar revertir. Hace falta un núcleo de jugadores, bien de la propia cantera o de los alrededores que estén dispuestos a estar más de un año.

- ¿Se va a ofrecer la renovación a algún jugador?

- Ahora mismo, tenemos que resolver absolutamente todo porque todos acaban contrato. Intentaremos hablar con algunos que queremos que sigan, sabiendo que va a ser muy complicado porque a nivel individual varios han hecho una muy buena temporada. Pero también hay otros que la han hecho muy mala y no les vamos a ofrecer nada. En lo que sí trabajamos es en que el Amorebieta tenga cada vez más jugadores de la cantera en el primer equipo.

- Natxo González ha dejado la puerta abierta para seguir. ¿Cómo se encuentra este asunto?

- Los números de Natxo han sido como para salvar al equipo. Le hemos ofrecido renovar porque con él el equipo ha funcionado bien, el ambiente de trabajo ha sido excepcional. Ha sabido gestionar muy bien el grupo pese a la situación que había. Se dan todos los parámetros para intentar retener a un muy buen entrenador con el que hemos trabajado muy a gusto.

- Como equipo descendido, otra vez se les colgará la etiqueta de favoritos.

- Nosotros no creemos en etiquetas. Insistimos en que somos el Amorebieta, un equipo con recursos e instalaciones limitadas. Debemos hacer un proyecto no austero, pero sí en condiciones. ¿Qué tenemos más recursos? Sí, pero no podemos consumir por encima de nuestras posibilidades. El proyecto pasa por la identidad y por saber a dónde se viene. Ofrecemos un proyecto serio, un club donde se trabaja a gusto, con estabilidad para crecer, como se ha demostrado. No vamos a entrar en una guerra en términos económicos con equipos de la zona. Tendremos que afinar mucho y bien.