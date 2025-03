«A ver si seguimos siendo fuertes en casa», pide Natxo González

Amorebieta y Andorra son dos 'viejos conocidos', equipos ambos caídos este pasado verano desde la Segunda División, pero cuyo destino está siendo notablemente dispar. Mientras ... el equipo propiedad de Gerard Piqué lucha por retornar al fútbol profesional, la batalla de los zornotzarras es mucho más angustiosa: tratar de evitar un segundo descenso consecutivo, hasta el cuarto peldaño del fútbol. Y para tratar de evitarlo, los azules se aferran con todas sus fuerzas a un Urritxe que es un talismán y un fortín.

No pierden ante su afición desde inicios de octubre y, además, sus últimos tres encuentros como local los ha saldado con tres importantes victorias que le mantienen enganchado a la lucha por la permanencia. Una dinámica que tratarán de prolongar ante el cuadro tricolor. «A ver si seguimos siendo fuertes en casa, sabiendo que enfrente vamos a tener a un rival complicado», advierte un Natxo González cauteloso.

El tropiezo del pasado fin de semana en el Reina Sofía es un mazazo ya olvidado, «tenemos ya callo en este sentido, nos solemos levantar después de cada caída», lanza el técnico vitoriano, aunque no deja de ser otra oportunidad por los azules para haber logrado una victoria lejos de Urritxe que aún se les resiste a los vizcaínos. «En las últimas salidas hemos estado bien, pero siempre hay algo que hace que se decante siempre para el mismo lado», lamenta. «El otro día fue la expulsión; en partidos anteriores, situaciones puntuales. No acabas de vivir un partido en el que no hay esos momentos claves, esos pequeños detalles de los que siempre se habla, que te favorezcan», relata el titular del banquillo de Urritxe.

La rigurosa expulsión de Ben Hamed ante Unionistas no solo condicionó el duelo en tierras salmantinas, sino que deja a Natxo González sin una de sus piedras angulares. El camerunés es un fijo en la medular al que ahora tendrá que buscar sustituto. Coulibaly o Javi Sola son las alternativas más lógicas para acompañar a Masllorens en el doble pivote.

«Estamos acostumbrados a ver a Ben Hamed en cada partido en el once. Es una baja importante, pero también es el momento de otros», lanza el preparador de los zornotzarras. «Estas cosas van a pasar, espero que lo menos posible, de aquí a final de temporada. El equipo está bien en el día a día por esa competencia que se ha generado, y eso es importante. Ahora saldrá otro y tendrá que intentar aprovecharlo», manifiesta.

Entrenamiento especial

En esta semana de entrenamientos, la plantilla del Amorebieta fue protagonista de una imagen seguramente más propia de una pretemporada que del tercio final del curso. Los azules cambiaron este jueves el balón por las palas de pádel en una distendida sesión con la que Natxo González quiso aligerar un poco a los suyos. «A medida que pasan los meses y la acumulación de trabajo, me gusta cambiar un poco de entorno. Además, era una semana, desde el pasado sábado hasta este domingo. Hay que medir bien las cargas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, con todo lo que nos queda y lo que nos estamos jugando por delante», explica.

Fue, sin duda, una pequeña 'salida de tono' que le habrá venido bien a la plantilla para preparar el duro encuentro contra el cuadro andorrano, que en el duelo de la primera vuelta se impuso por 2-0. Poco se parecerá este choque en el que Urritxe y su superficie de juego seguro que tendrán mucho que decir. «Veremos lo que nos depara de aquí al domingo el clima. Estamos un poco a expensas de eso. Tienes que tener dos soluciones o dos planes: uno, jugar por abajo; y otro, jugar por arriba. A ver si puede haber un término medio». El Amorebieta intenta sacar provecho de esa más que previsible situación ante un Andorra al que Natxo González define como «un equipo con mucha calidad individual, que le gusta tener juego de ataque, posicional, de mucha elaboración». «Por supuesto que le puede perjudicar el campo si no está en condiciones», espeta.