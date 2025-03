Urritxe ya no es suficiente para el Amorebieta

De las muchas peculiaridades que rodean al mundo del fútbol, una de las más llamativas es la disparidad de sensaciones que pueden producir un mismo ... resultado. Hace una semana, el 1-1 y el consiguiente punto que lograba el Amorebieta en Urritxe ante el Andorra se daba por medianamente bueno en la caseta azul. Siete días más tarde, el mismo marcador, en esta ocasión ante Osasuna Promesas, es un batacazo para las aspiraciones de los zornotzarras de cara a pelear por salvar la categoría.

Y, efectivamente, así es. Porque los de Natxo González se aferraban a su fortaleza en feudo propio para hacer acopio de puntos en estas dos jornadas que han disputado frente a su afición de forma consecutiva. Para la estadística queda que el Amorebieta sigue sin hincar la rodilla en casa desde octubre, pero el peso real de los réditos obtenidos en estas dos semanas es mínimo.

Sólo han podido añadir dos puntos sobre seis posibles, lo que deja al Amorebieta con 28 en su casillero, penúltimo y con una larga brecha de ocho unidades sobre el Real Unión, primer equipo fuera de la zona roja. El gran objetivo, y el único viable, este domingo en Urritxe era derrotar a Osasuna Promesas para tratar de sacar un poco la cabeza y otear con algo más de optimismo el horizonte. Pero lo que se llevaron los de Natxo González fue un enorme chasco.

Males conocidos

El empate es a todas luces insuficiente. Y viene dado con dos agravantes que no son tampoco nuevos para el Amorebieta. Primero, que los azules han vuelto a ser incapaces de hacer valer el hecho de tomar la delantera en el marcador, como ya les sucedió, sin ir más lejos, hace siete días con el tanto de Erik Morán enfilando el último cuarto de hora. No es el único. La Cultural Leonesa remontó en los últimos minutos, el Nástic logró empatar -con gol ilegal- también el tramo final, lo mismo que el Barakaldo en su visita a Urritxe… el historial es largo. Demasiado.

Aunque lo que genera preocupación es la enorme cantidad de goles que viene recibiendo el Amorebieta en acciones de estrategia y balón parado. Una colección casi sonrojante de despistes y faltas de concentración. El encajado este fin de semana es especialmente sangrante por la sensación de fragilidad que deja del equipo.

«Llevamos los tres últimos goles encajados a balón parado. Y ese es el problema que tenemos. No nos pueden hacer un gol desde una falta casi de medio campo, frontal y a un sólo contacto», parecía abroncar un enfadado Natxo González. «Es imposible sobrevivir con este tipo de goles. Ahí tenemos un problema», incidía el técnico de los azules.

A la vista de los números y de la urgente necesidad de los vizcaínos, «el resultado se nos queda lógicamente corto, era muy importante conseguir una victoria y no lo hemos hecho», desgranaba el míster azul. La 29ª jornada tampoco es que haya sido especialmente propicia para los complicados intereses del Amorebieta, algo a lo que Natxo González no le dio ninguna importancia, dado que el primero en no hacer los deberes fue su propio equipo.

«El que tienes que ganar eres tú. Y si no ganas, cada partido que no ganemos será un paso atrás. Y cada vez será más difícil, obviamente», espetaba. El duelo del próximo fin de semana ante la Gimnástica Segoviana, otro rival directo para los azules, adquiere tintes casi dramáticos.