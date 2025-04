Peru Olazabal Sestao Viernes, 25 de abril 2025, 10:14 Comenta Compartir

Pese a no estar siendo uno de los habituales en los últimos onces, 'Relu' asegura que «me dejo la vida en los minutos que estoy en el campo». El centrocampista llegado en enero procedente del Yeclano Deportivo anotó su primer gol en el Sestao River el pasado sábado en la remontada del derbi frente al Barakaldo. Un paso importante y una inyección de confianza para tratar de lograr el objetivo de la permanencia.

–En el Yeclano Deportivo estaba jugando mucho. ¿Por qué decidió ir al Sestao River en enero?

–Allí estaba haciendo un buen año, pero el entrenador estaba pensando en un cambio de rumbo en la segunda vuelta. Entonces no iban a poner impedimentos a los jugadores para salir. Yo quería salir porque no estaba del todo a gusto, pese a estar bien. Tuve varias opciones en Primera Federación. Vi con buenos ojos la del Sestao River porque mi novia es de Bilbao y eso me daba estabilidad, pero no solo vine por eso. Me gusta el Sestao River como entidad, me parecía un sitio idóneo para seguir creciendo y desplegar mi juego.

–En los primeros partidos con el Sestao River jugó mucho, pero ha sido titular solo en uno de los últimos diez encuentros. ¿Cómo lo lleva?

–Pues lo llevo mal. Me gustaría jugar más minutos, como quiere todo el mundo. Esto lo he hablado varias veces con el míster, somos muy sinceros los dos y tengo muy buena relación con él. Pero, por encima de todo, está el equipo. Miro más por el equipo, por ganar los partidos. No voy a ser el típico que, si no juega, pone mala cara. Soy el primero que suma en el vestuario, anima a los compañeros y me dejo la vida en los minutos que estoy en el campo. Eso lo hago por mí y por salir de la situación en la que estamos.

–Desde la llegada de Igor Oca, tienen números de play-off. ¿Qué ha cambiado?

–Cuando yo llegué, tenía la sensación de que la relación entre el cuerpo técnico y la plantilla estaba algo quemada. Había cierto desgaste. El aire fresco que ha traído el nuevo cuerpo técnico nos ha venido muy bien. Además, hacen muy buen equipo y trabajan muy bien. La plantilla se cree el mensaje del míster. Entrenamos bien, los entrenamientos gustan y enfocan muy bien la semana. Es importante que haya esa sintonía para sacar esto adelante.

–¿Qué significó ganar el derbi contra el Barakaldo del modo en el que lo hicieron?

–Fue una pasada. Esto de ganar un derbi en la última jugada y remontando pasa muy pocas veces en el fútbol. Sabemos que para nuestra gente es lo más y a la plantilla nos hace inmensamente felices darles una alegría después de un año difícil.

–En ese derbi anotó su primer gol con el Sestao River. ¿Qué sintió?, ¿Le puede dar una inyección de confianza?

–Pues muy contento de marcar mi primer gol con el Sestao River. Además, fue en un momento muy importante. Muy feliz por empatar ese partido en el minuto 85, celebrarlo con nuestra gente...A mí me da mucha confianza para seguir demostrando que puedo contar con más minutos.

–Con la inercia que tienen ahora, ¿confían en lograr la permanencia?

–Por supuesto, confiamos plenamente. De hecho, antes también confiábamos, siempre lo hemos hecho. Siempre he visto a la gente muy segura, hay muy buenos jugadores y muy buen vestuario. Seguramente, el mejor en el que haya estado. Lo tenemos en nuestra mano y confío que todos juntos, de la mano de nuestra gente, lo vamos a conseguir.