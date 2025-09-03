El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los once jugadores del Barakaldo que salieron de inicio ante México sub-18. Barakaldo CF
Fútbol

Tablas entre el Barakaldo y México sub-18

Barakaldo 2-2 México sub-18 ·

La selección tricolor logró igualar los dos goles de ventaja al descanso de los fabriles, quienes no tuvieron que lamentar ningún improvisto físico

Peru Olazabal

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:29

El Barakaldo y la selección mexicana sub-18 firmaron las tablas en el amistoso celebrado en Lasesarre. El cuadro fabril exhibió una gran superioridad en el primer tiempo, yéndose al descanso con dos goles de renta. No obstante, los mexicanos empataron en tres minutos de la segunda mitad. Lo más importante de este encuentro es que no hubo que lamentar percances físicos. Algo que, lamentablemente, se había convertido en habitual durante la pretemporada y la primera jornada para los gualdinegros.

Barakaldo CF

Campos; Deje (Pedernales, min. 46), Borja García (Arana, min. 46), Ropero (Ureña, min. 46), Albizua (Haitz, min. 46); Huidobro (Asier Rodríguez, min. 30), Molina (Trapaga, min. 46); Mandiang (Eric Pérez, min. 46), Muñoz (Naveira, min. 46), De León (Oier López, min. 61); Valiño (Galarza, min. 46) (Mikel Marcos, min. 90).

2

-

2

México sub-18

Armando (Parra, min. 57); Simeone, Alfaro (Diego Pérez, min. 57), Carlos Hernández (Orozco, min. 57), Soto (Carmona, min. 57); Samir, Luis Ángel Gómez (Sahiel, min. 57), Ramses; Sandoval (Rocío, min. 65), José Luis Martín (Wood, min. 46) e Ibarra (Sigala, min. 46).

  • GOLES 1-0; Mandiang (min. 10). 2-0; Borja García (min. 31). 2-1; Wood (min. 56). 2-2; Sandoval (min. 59)

  • ÁRBITRO Andrade del Olmo amonestó a los visitantes Edwin Soto (min. 42) y Cristian Samir (min. 89).

  • INCIDENCIAS 300 espectadores en Lasesarre.

Imanol de la Sota no se guardó nada para este amistoso. El once fue muy reconocible. De hecho, repitieron cuatro futbolistas de los que salieron titulares en la primera jornada liguera. Cuatro de los cinco cambios también fueron de la partida. Desde un principio, se notó mucho la diferencia de edad entre un combinado y otro. El Barakaldo estaba mucho más hecho, ganando la gran mayoría de duelos, yendo más fuerte a las disputas, además de estar más ordenados, con mayor conocimiento táctico.

En la primera parte, todas las ocasiones fueron para los gualdinegros, quienes lograron adelantarse muy pronto. En el minuto diez, Iñigo Muñoz realizó un brillante pase filtrado a la carrera de Saliou Mandiang, que se deshizo con mucha habilidad de su marcador para disparar con su pierna zurda. El guardameta mexicano lo paró, pero el extremo cedido por la UD Las Palmas se hizo con el rechace y estrenó el marcador.

Después de varios intentos, cumplida la media hora de choque, un centro de Albizua se pasó por delante de la zaga mexicana hasta llegar a Borja García en el segundo. Éste remató a puerta vacía y amplió la ventaja. La única oportunidad de la tricolor fue a causa de un terrible desbarajuste defensivo baracaldés, que dejó solo a José Luis Martín frente a Gaizka Campos, pero el portero salió victorioso del uno contra uno. De ese modo, al descanso el electrónico lucía un 2-0.

Al paso por vestuarios, De la Sota modificó prácticamente todo el once, introduciendo hasta a cuatro juveniles. Solo habían transcurrido tres minutos de segunda parte cuando Eric Pérez forzó un penalti que lanzó él mismo. Cristo Armando le adivinó las intenciones y le paró la pena máxima. Sin embargo, la diferencia con la primera parte fue patente. Gustavo Yael Wood recortó distancias tras una gran acción asociativa de los mexicanos antes de cumplirse la hora de partido. Solo tres minutos después, Sandoval igualó el encuentro.

