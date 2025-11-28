De la Sota: «Queremos ganar ya fuera de casa, es lo que nos falta para seguir creciendo»

Después de la sobresaliente actuación que realizó el pasado sábado para tumbar a un transatlántico como el Racing de Ferrol, el Barakaldo se prepara para ... afrontar otro reto de gran exigencia. El conjunto gualdinegro todavía no ha ganado a domicilio y quiere estrenarse mañana, a partir de las 14.00 horas, dando la campanada ante el Real Madrid Castilla. El filial blanco es el mejor equipo del grupo en el cómputo de las últimas nueve jornadas ligueras. Actualmente es quinto, con dos puntos más que los gualdinegros, por lo que este encuentro también puede suponer una puerta a los puestos de play-off de ascenso. Para ello, solo vale ganar.

El conjunto fabril llega a este atractivo choque con la moral por las nubes después de tumbar a un recién descendido de Segunda División, que llegó a Lasesarre como segundo clasificado. Aunque, Imanol de la Sota incidió en rueda de prensa que «lo que hay que tratar es de buscar normalidad ante los momentos duros y también ante los buenos, como fue la imagen y el rendimiento que dio el equipo ante el Racing de Ferrol». No quiere sobresaltos, ni excesos de confianza.

Lo que sí desea con todas sus fuerzas es lograr el primer triunfo a domicilio de la temporada. «Queremos ya una victoria fuera de casa, es lo que nos queda para seguir creciendo», manifestó el técnico. «Estamos haciéndolo muy bien en Lasesarre y fuera estamos alternando momentos buenos con no tan buenos, con algunos partidos que se nos han escapado al final, así que tenemos esa ilusión y esas ganas de llevarnos esa primera victoria, encima con este rival y ese escenario», amplió. Asimismo, reconoció que «es nuestro debe porque no hemos conseguido hacer partidos completos y muchas veces no hemos sido lo agresivos y valientes que nos hubiera gustado».

Por lo tanto, tratar de quitarse esa espina en un estadio como el Alfredo Di Stefano supone «un reto precioso», según el entrenador de los baracaldeses. Para De la Sota, este Real Madrid Castilla es «el equipo que más calidad individual tiene, por lo menos, de nuestro grupo». En sus filas, cuentan con futbolistas muy prometedores, tales como Fran González, Héctor Fortea, Joan Martínez, Lamini Fati, Diego Aguado, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel, César Palacios, Daniel Yáñez, etc. Nombres que, en un futuro cercano, aspiran a estar en el fútbol profesional.

Oier López, duda en la convocatoria

Mientras, el Barakaldo sigue contando con las bajas de Javier Vicario e Iván Castillo, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Además, se les une Beñat de Jesús, que el pasado sábado vio la quinta cartulina amarilla. En aquel encuentro, tuvo que jugar Iker Pedernales en el lateral izquierdo, por las lesiones de Oier López y Urtzi Albizua. Este último ha entrenado con normalidad esta semana. En cuanto a Oier López, De la Sota confirmó que «de inicio fijo que no sale». Queda por ver si forma parte de la expedición.