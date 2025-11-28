El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Primera Federación

De la Sota: «Queremos ganar ya fuera de casa, es lo que nos falta para seguir creciendo»

Real Madrid Castilla-Barakaldo CF | Sábado 14:00h ·

El Barakaldo todavía no conoce la victoria a domicilio y tratará de redimirse en el Alfredo Di Stefano, ante todo un Real Madrid Castilla

Peru Olazabal

Barakaldo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

Después de la sobresaliente actuación que realizó el pasado sábado para tumbar a un transatlántico como el Racing de Ferrol, el Barakaldo se prepara para ... afrontar otro reto de gran exigencia. El conjunto gualdinegro todavía no ha ganado a domicilio y quiere estrenarse mañana, a partir de las 14.00 horas, dando la campanada ante el Real Madrid Castilla. El filial blanco es el mejor equipo del grupo en el cómputo de las últimas nueve jornadas ligueras. Actualmente es quinto, con dos puntos más que los gualdinegros, por lo que este encuentro también puede suponer una puerta a los puestos de play-off de ascenso. Para ello, solo vale ganar.

