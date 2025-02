De la Sota: «Ha sido una falta de respeto a profesionales que están matándose»

Peru Olazabal Barakaldo Lunes, 17 de febrero 2025, 11:25 Comenta Compartir

Es imposible referenciar el último partido del Barakaldo ante el Andorra, obviando la actuación arbitral. El encuentro estuvo marcado por unas decisiones realmente controvertidas y perjudiciales para los baracaldeses. Entre ellas, cabe destacar un balón que se paseó por la línea de la portería de Unai Pérez, concediendo el linier gol desde una posición muy lejana, una rigurosa roja directa vista por Borja García, un claro penalti sobre Adrián Revilla que no se pitó o la segunda amarilla perdonada a Jesús Clemente. Lasesarre fue un hervidero ante esta situación. Asimismo, Imanol de la Sota fue contundente en rueda de prensa al valorar la labor de los trencillas.

Por un lado, el técnico de los gualdinegros se mostró «orgulloso del equipo, ha vuelto a hacer una demostración de saber competir, tener un corazón enorme, de lo que es este club, de donde venimos, de lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Un equipo en el que el cuerpo técnico tiene otro trabajo, hay jugadores que trabajan aparte del fútbol y se matan por defender este escudo. Nos enfrentamos a clubes con presupuestos mucho mayores y es un orgullo ver a nuestra gente en una segunda parte espectacular, con ese lema que describe a este club, de que 'nunca se rinde' y que vamos 'a fuego' sean cuáles sean las circunstancias», declaró en primera instancia.

Acto seguido, habló sobre lo sucedido con las decisiones arbitrales. «Llevo muchísimos años entrenando y nunca había vivido una situación de estas», señaló. Para añadir después que «lo que hemos vivido hoy, si me lo cuentan, no me lo creo». «¿Cómo pita un gol un linier a treinta metros cuando no está seguro y es imposible que sepa si ha entrado o no? En la televisión parece que no entra y alguien a treinta metros decide que es gol cuando, si tienes dudas, no tienes que pitar. El penalti a Revilla es penalti y expulsión porque el jugador del Andorra no va con ninguna intención de jugar el balón, si no de arrollar», manifestó sobre las jugadas más controvertidas.

De la Sota fue crítico y sostuvo que «si yo me equivoco, mi puesto corre peligro, si los jugadores se equivocan, juegan menos o no juegan, alguien que hace lo que ha hecho aquí, el respeto sería que pasen cosas», arguyó. El santurtziarra denunció que «la segunda parte ha sido un acoso brutal en las decisiones». «Ha sido una falta de respeto hacia profesionales que están matándose», exclamó. Aun así, incidió en su satisfacción con los suyos, porque «ante todo lo que ha pasado, nos hemos mantenido en el partido y en la segunda parte hemos sido hasta superiores, viviendo lo que hemos vivido con las decisiones que han tomado los que llevan las cartulinas», zanjó.