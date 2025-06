De la Sota, tras su renovación como técnico del Barakaldo: «Lo mejor está por llegar»

El Barakaldo ya ha dado el primer paso para comenzar a preparar una nueva y exigente temporada en Primera Federación. Imanol de la Sota continuará ... dirigiendo a los gualdinegros por cuarta campaña consecutiva. Algo inédito en el club. Ningún entrenador había enlazado cuatro cursos seguidos desde que existen datos, a partir de 1945. Joseba Núñez, director general de la entidad, comentó que su idea «cuaja mucho» con la idiosincrasia del Barakaldo, añadiendo que «tanto por él como por nosotros, ha sido una renovación fácil porque, cuando dos personas o entidades están a gusto, es más fácil entenderse».

El hecho de dar tanta continuidad al mismo míster se debe a «que se lo ha ganado y porque da gusto» y muestra «la estabilidad del club, que somos un equipo muy ambicioso, con las ideas muy claras de donde queremos llegar y confiamos mucho en Imanol», arguyó Núñez. El propio De la Sota agradeció esa confianza, que también es fruto de lograr dos ascensos consecutivos y realizar un buen papel este curso en Primera Federación. «Es bonito ver esos datos, pero el fútbol es el ahora y lo siguiente. Estoy muy ilusionado y con las mismas ganas que el primer día. Es un buen sitio para seguir creciendo con él», declaró el técnico.

Imanol de la Sota afirmó que es «un honor» seguir al frente de los baracaldeses y explicó los motivos de esta renovación. «He vivido tres años en el Barakaldo espectaculares que poca gente en su carrera puede vivir. Los dos primeros pueden ser más especiales porque hay ascensos de por medio y números brutales, pero este año ha sido el más exigente, ha sido un año de crecimiento y le doy mucho valor a esta temporada», señaló. Ahora su propósito era seguir en la misma línea. En el sentido de «ilusionar a la gente, ser un equipo súper competitivo, valiente, que no tengamos miedo a nada de lo que vaya pasando y ayudar a crecer a los jugadores», comentó.

Cuestionado por el sentimiento que ha arraigado hacia el Barakaldo en este tiempo, el entrenador, emocionado, indicó que «he vivido aquí muchas cosas preciosas y pienso que lo mejor está por llegar. Todo el cariño que he recibido es lo que hace que seguir aquí sea más fácil porque ves que la gente te valora. No solo la gente del club, sino también la de fuera y encima en un club con tanta historia». «De todo lo que hemos conseguido, de lo que me siento más orgulloso es de esa conexión que hay con la afición. Eso es lo más importante, que hemos conseguido más allá de los ascensos y los récords conseguidos», amplió.

Continuidad del bloque

Tanto el propio técnico, como el director general también hablaron de lo que tienen en mente de cara a la confección de la plantilla del próximo curso. Imanol de la Sota manifestó que «la idea, dentro de lo que se pueda, es la de mantener el bloque». «Tenemos un grupo que ha crecido en una manera de trabajar y una mentalidad, que cuanto más consigamos mantener. Es lo mejor», argumentó.

En la misma línea se expresó Joseba Núñez, quien corroboró que «casi siempre intentamos mantener un bloque, no sé si serán ocho, diez o doce jugadores». Asimismo, indicó que el perfil del futbolista del Barakaldo es «un jugador súper comprometido, que vaya a por todas y no escatime ningún esfuerzo».

El director general reveló que «me he reunido con todos los jugadores para darles un feedback de lo que ha sido la temporada», por lo que todos ellos podrían conocer qué primera intención tiene el club con ellos. Sin embargo, «no hay nada cerrado», aseveró. Hasta el momento, existen muchas conversaciones con miembros de la plantilla, así como con posibles fichajes y «a partir de la semana que viene ojalá podamos ir haciendo cosas», deslizó el director general. Este pasado curso, el cuadro fabril presentó un presupuesto austero para la categoría. «De los cinco o seis más bajos», calculó Núñez. En ese apartado, «el club está impulsando todo lo que puede para ir creciendo», garantizó.