Marcos Bustillo es uno de los nombres propios de este Sestao River. El joven centrocampista de 24 años luce con y sin balón, hasta el ... punto de ser el jugador con más minutos de la plantilla verdinegra. Seguro que no le faltarán ofertas este próximo verano. Aunque el cántabro señala que está enfocado en lograr el objetivo de la permanencia en el cuadro sestaotarra y no pensar más allá de eso.

Para ello, es crucial el encuentro que este domingo a las 19:30 horas les enfrentará a la Gimnástica Segoviana. Los de Igor Oca podrían dar un gran paso hacia adelante en este envite, antes de medirse a dos transatlánticos como el Andorra y la Ponferradina. Por lo tanto, obtener los tres puntos parece de obligado cumplimiento. Mientras que su rival podría descender matemáticamente en caso de perder, por lo que es un duelo a vida a muerte.

-Al salir del filial del Racing de Santander se decanta por el Sestao River. ¿Por qué?

-En verano me llamó Ángel Viadero. Era una persona con la que no había coincidido, pero de la que tenía muchas referencias porque es alguien de Santander, que había entrenado al Racing y me hablaron muy bien de él. También me hablaron muy bien de Leandro...Además, me atrajo el proyecto deportivo y creí que era una buena oportunidad para poder tener minutos. Era un buen escenario para poder tener una oportunidad y competir en Primera Federación.

-Es el jugador con más minutos de toda la plantilla y está rindiendo a buen nivel. ¿Se esperaba este rendimiento?

-Siempre confío mucho en mi trabajo porque trabajo bien y soy comprometido. Pero es verdad que cuando estuve en Primera Federación, en La Nucía, no jugué todo lo que quise. Aunque me sirvió para aprender otras cosas. Nunca te esperas tener tantos minutos, pero estoy muy agradecido, comprometido, disfrutando un montón y ojalá nos podamos salvar y sea un gran año.

-A principio de temporada jugaba más en la base del centro del campo y ahora le toca más como mediapunta. ¿Dónde se siente más cómodo?

-Mis circunstancias se han ido adaptando a la necesidad del equipo. Al principio, cuando el campo no estaba tan mal antes de invierno y se podía jugar más, jugaba más de pivote. Luego he estado jugando más como mediapunta cuando el campo estaba peor porque soy fuerte y puedo ganar duelos arriba. Ahora también estoy jugando en esa posición. Estamos todos para rendir al máximo nivel donde considere el míster y aportar al equipo lo máximo posible. Yo juego donde me manden.

-Con 24 años y la gran temporada que está haciendo. ¿Dónde se imagina la próxima temporada?

-Si te digo la verdad, solo me imagino el 24 de mayo a las nueve de la noche celebrando la salvación. No pienso más allá de eso. Está siendo un año intenso y pensar en otras cosas no tendría sentido. Solo pienso en poder salvar al equipo y disfrutar de los últimos tres partidos que quedan, que son a vida o muerte.

-¿Qué le ha sorprendido o que le ha llamado más la atención del Sestao River como club?

-Es un club con mucha historia. Yo jugué hace dos años en Las Llanas con el Rayo Cantabria y me llamó mucho la atención la afición, es espectacular. Todos los fines de semana nos apoyan, hacen desplazamientos...Es un activo importantísimo del club y hay que cuidarlo. Es un club familiar, se hacen las cosas bien, se está a gusto y el trato es cercano. Estoy muy contento.

-¿Cómo se lleva en el vestuario el hecho de estar lidiando siempre con el descenso?

-Estar en la situación en la que estamos siempre es más estresante de lo que uno desea, pero una de las virtudes de este equipo es que ha sabido competir a buen nivel estando en situaciones adversas. Ahora estamos buscando asomar la cabeza ganando este fin de semana. Sería importante. Estamos trabajando muchísimo, está siendo un año y a la vez, estamos todos muy comprometidos. Tenemos buen equipo y buen vestuario, que es lo que hace que vayas para adelante.

-¿En el vestuario se confía en lograr la permanencia?

-Sí, claro. Tenemos confianza absoluta. Para eso trabajamos todos los días y entrenamos.

-Todo pasa por el partido de mañana ante la Gimnástica Segoviana.

-Sí. Llevamos tres partidos seguidos con la sensación de que cada partido es una final y resulta que el de la siguiente semana es una final aún más importante que la anterior. Este fin de semana es decisivo, va a marcar el devenir de la competición y esperamos que el domingo podamos sacar tres puntos y salir del descenso.

-¿Qué deben hacer para ganar esta 'final'?

-Seguir en la misma línea de lo que venimos haciendo. No tenemos que cambiar nada. Estamos siendo intensos, ganando duelos y trabajando bien todos juntos. Lo que hicimos el día del Ourense para empatar a dos contra un gran equipo, no rendirnos hasta el final como en Barakaldo...Lo que venimos haciendo. No hay que volverse loco. Hay que seguir trabajando bien, confiando en lo que dice el míster y estoy convencido que con eso ganaremos.

-La inercia positiva actual también ayuda mucho a afrontar esta recta final de temporada.

-En el fútbol, como en todo, la mente es impresionante lo que es capaz de hacer. Ha habido épocas en las que parecía imposible ganar a nadie y, ahora que estamos en una buena dinámica, piensas que ganas a cualquiera. Estamos con la máxima ambición y respeto al rival, pero hay que salir a comérselos y a por el partido desde el minuto uno.

-¿Qué mensaje le daría a la afición de cara a una cita tan crucial como la de este domingo?

-Pues que necesitamos que estén aquí con nosotros. Tampoco les pediría mucho. Lo que vienen haciendo todos los días porque es impresionante cómo están con nosotros en Las Llanas, en todos los desplazamientos, apoyándonos cuando las cosas no van bien...Ojalá que el domingo estemos los máximos posibles y celebrarlo todos juntos al acabar el partido.