«No me siento respetado», protesta Natxo González

Aunque aún no sea tal, porque los fríos números les dan aún una tan remotísima como milagrosa opción de salvarse, lo cierto es que el Amorebieta está prácticamente con los dos pies en Segunda Federación. La derrota sufrida este domingo en el que otrora fuera su fortín de Urritxe ante el Zamora, la tercera que encajan de forma consecutiva inmersos en una espiral negativa de siete jornadas sin conocer la victoria, ha dejado a los azules ya no en el alero, sino sostenidos por un muy leve hilo del que la única duda es cuándo se romperá.

En la línea de las últimas semanas, el Amorebieta no es que hiciera un mal partido, sin que por momentos demostró un juego aseado y muchas intenciones. No obstante, volvió a demostrar sus carencias en las áreas. En la propia para no encajar, y en la contraria para tratar de convertir sus oportunidades. Una historia ya sobradamente conocida y demasiadas veces repetida.

«El partido ha sido el reflejo de lo que nos está pasando. Hacemos muchas cosas bien, pero nos penalizan otras cosas que no nos permiten sumar. Sigo insistiendo en que entre área y área hacemos muchísimas cosas bien, pero las áreas las tienes que controlar porque son decisivas. Y ahí, por una cosa o por otra, no estamos acertados», comentaba un resignado Natxo González.

Errores ajenos

«Es una lástima porque todo lo que haces bien queda en un segundo plano. Para mí no, pero lógicamente es frustrante», incidía el técnico vitoriano del Amorebieta. «No aprovechamos esos momentos en los que hemos encontrado varias muy buenas acciones que tienen que finalizar de otra manera. Y ese es el asunto, que cuando eres mejor y tienes opciones no eres capaz de aprovecharlo», lamentaba. «Al equipo no le puedo reprochar nada. La actitud, muy buen juego en muchos momentos. Pero siempre nos pasa algo».

El enfado del Natxo González iba en aumento a medida que analizaba el encuentro ante el Zamora, en el que hubo dos acciones clave en el tramo final del primer acto que, a la postre, marcaron el devenir del duelo. El titular del banquillo de Urritxe tenía en mente la jugada en la que Carlos Gutiérrez solo vio amarilla tras cometer una falta sobre Vicandi, que se iba solo en dirección al área. Un lance tremendamente protestado dentro y fuera del rectángulo de juego. Como también lo fue la acción que dio origen al primer tanto del Zamora. En el arranque, hay falta sobre Ben Hamed que el árbitro cántabro no señaló, pese a hacer inicialmente el gesto de llevarse el silbato a la boca.

«No me siento respetado», espetó Natxo González, que matizó a su manera. «A ver cómo me explico para que no suene mal. La conclusión es esa, me parece una falta de respeto lo que estamos sufriendo en muchos momentos porque no tienes ninguna defensa», relataba. «Siempre tienen alguna disculpa. Que si el portero, que si me ha dado el sol de cara… es como el primer gol, que se echa el pito a la boca para pitar, pero no pita», protestaba el alavés.

«En conclusión, me siento muy poco respetado y eso me duele cuando son los primeros que exigen respeto. Me siento muy dolido porque no se está siendo justo en muchos momentos», comentaba en referencia a las ya varias decisiones arbitrales polémicas que acumulan en las últimas jornadas. «No quiero que se vea como una disculpa, pero sé lo que estamos viviendo. Y es muy duro porque no puedes hacer nada».

