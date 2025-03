El Sestao River rescata un punto en el último minuto

Fernando Romero Viernes, 14 de marzo 2025, 22:49 Comenta Compartir

El Sestao River logró rescatar in extremis un punto tan valioso como trabajado en la final por la permanencia que disputó este viernes en Balaídos ante el Celta Fortuna. Fue un encuentro en el que los vizcaínos no tuvieron la claridad ofensiva de jornadas atrás, y eso estuvo cerca de costarles la derrota. La insistencia de los de Igor Oca en el tramo final y la bisoñez del filial celeste, que no supo cerrar el duelo, fue clave. En el último minuto del tiempo reglamentario, Gaizka Martínez firmó el empate y permite a los de la margen izquierda encadenar cuatro jornadas puntuando.

Tras una semana ya sí de normalidad y trabajo para Igor Oca con los suyos, el Sestao River compareció en Balaídos con un once con varios retoques respecto al que presentó siete días atrás en Las Llanas ante la Real B. Un equipo con el que los verdinegros buscaron juga de tú a tú al Celta Fortuna en un duelo crucial en la lucha por salir de la zona baja de la tabla. Ambos equipos protagonizaron un primer periodo tremendamente equilibrado, con fases de dominio alterno y una batalla interesante por hacerse con los mandos en la zona ancha.

Celta Fortuna Marc Vidal; Gavián (Garriel, 46'), Yoel Lago, Gael Alonso (Hugo Burcio, 59'), Manu Fernández, Tincho; Guedes (Joel López, 59'), Miguel Román, Antañón (Angelito, 72'), Óscar Marcos (Ianis, 90'); Jordi Escobar. 1 - 1 Sestao River Herrerín; Markel, Gaizka Martínez, Adri Miranda (Efremov, 64'), Barandalla; Gorga Garai (Alfred Planas, 82'), Adri Gómez; Leandro, Asier Córdoba, Bustillo (Relu, 64'); Diego Aznar (Sergi García, 61'). Goles: 1-0, min. 28: Jordi Escobar; 1-1, min. 89: Gaizka Martínez.

Árbitro: Crespo Puente (comité cántabro). Amonestó a Guedes por el Celta Fortuna; y a Diego Aznar, Adri Gómez por el Sestao River.

Lo que le faltaron al primer acto fueron las ocasiones, que pudieron contarse con los dedos de una mano, y eso que el inicio parecía hacer presagiar otra cosa. A los cinco minutos, Guedes pudo adelantar al Celta Fortuna con un disparo casi en boca de gol que no cogió puerta por poco. En el ocho, fue Barandalla el que estrelló un tremendo zurdazo en la madera de la portería gallega.

A partir de ahí, muy poco que llevarse a la boca. La plena efectividad la tuvo el filial celeste, ya que la primera que mandaron entre los tres palos fue para dentro. Fue en una buena combinación de Óscar Marcos con Jordi Escobar, que se coló entre los centrales y definió con empeine exterior para batir a Herrerín en su salida. Iago estuvo providencial unos instantes después para evitar lo que pudo ser el segundo gol gallego. El meta verdinegro voló para palmear un disparo de Antañón desde la frontal que iba ajustado al palo.

Intentó responder el River, pero le faltó precisión en los metros finales y ajustar en el último pase. En el añadido, el Celta Fortuna estuvo de nuevo cerca de ampliar su renta, aunque por fortuna para los de la margen izquierda el centro de Gavián se paseó por el área pequeña sin que nadie llegase a remachar.

El filial celeste le cedió el balón al Sestao River tras el descanso y se pertrechó en su parcela para defender su escueta renta en el marcador. Los de Igor Oca aceptaron el reto pero, como en el primer periodo, estuvieron nulos de tres cuartos de campo el adelante. Los verdinegros se chocaban una y otra vez contra la doble línea defensiva de los locales, que además de vez en cuando amagaban con salir a la contra para evitar que el River se viniera definitivamente arriba.

El crono avanzaba y al Sestao River le entraron las prisas por buscar el tanto del empate y, lo que suele suceder en estas situaciones, cayó en la precipitación. En los minutos finales el partido se abrió y aparecieron espacios que ambos equipos trataron de aprovechar. Cerca estuvo de hacerlo Asier Córdoba en el 81' aprovechando uno de los pocos desajustes de la zaga gallega. El Celta B perdonó en una ocasión clarísima de Óscar Marcos a cinco para el final. Agonizando y a la desesperada, el River se volcó con todo al final. El balón parado acabó siendo decisivo. En un saque de esquina, en el último minuto, Efremov tocó de cabeza al centro del área, Córdoba asistió y Gaizka Martínez fusiló para empatar.