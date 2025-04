El Sestao River se queda seco en el peor momento

Fernando Romero Domingo, 13 de abril 2025, 20:51 Comenta Compartir

Se estaba malacostumbrando a ver puerta con mucha facilidad en las últimas jornadas el Sestao River, al que se le ha mojado la pólvora en el momento más inoportuno. Esa falta de capacidad para resolver con acierto explica por sí sola la derrota sufrida este domingo ante el Barça Atletic en lo que era un encuentro crucial en la lucha por salir de la zona roja. El tropiezo en tierras catalanas les mantiene a tres puntos de distancia.

A sabiendas de que le iba media vida en ello, el River entró con mucha fuerza en el partido. No le dejó al filial blaugrana que tuviera la pelota con comodidad y se lanzó con mucha velocidad a buscar la portería culé. Así, a los cinco minutos, y tras una gran acción por banda derecha, Leandro estrelló su remate en el palo. Los de Igor Oca quisieron sacar provecho de la endeblez defensiva que mostró su rival y siguieron percutiendo con insistencia. Bustillo también acarició el gol tras varios rechaces en el área, pero mandó la pelota fuera. Y Aznar reclamó un penalti por zancadilla, no apreciado así por el colegiado.

Barça Atletic Astralaga; Trilli (Rubén López, 46'), Cortés, Sergi Domínguez (Farré, 79'), Torrents; Toni Fernández, Garrido, Soma (Olmedo, 46'), Dacosta (Dani Rodríguez, 73'); Cedric (Guillermo, 61'), Virgili. 2 - 0 Sestao River Herrerín; Etxeberria, Gaizka (Adri Miranda, 90'), Efremov, Rojo; Relu (Sergi García, 81'), Adri Gómez; Córdoba (Planas, 90'), Bustillo, Leandro; Diego Aznar (Jairo, 69'). Goles: 1-0, min. 13: Garrido; 2-0, min. 88: Virgili.

Árbitro: Ortega Herrera (colegio valenciano). Amonestó Astralaga por el Barça Atletic; y a Gaizka Martínez por el Sestao River.

Pero, lo que suele pasar, perdonó el Sestao River lo acabó pagando. El Barça Atlétic, que de tres cuartos en adelante mostró mucha calidad, anotó en su primer acercamiento claro. Soma filtró el balón a la espalda de los centrales y Garrido superó a Herrerín en su salida con un sutil toque de vaselina. Los verdinegros acusaron durante unos minutos el gol, circunstancia que estuvo a punto de aprovechar el cuadro de la Ciudad Condal. Afortunadamente, apareció la figura del veterano Iago Herrerín para realizar una espectacular doble parada en el 25' y mantener a los suyos en el partido.

A partir de ahí, se reactivaron de nuevo los de Igor Oca, con mucha movilidad y ritmo en ataque. Pero de nuevo les faltó esa pizca de acierto necesaria para definir. El que más cerca lo tuvo fue Asier Córdoba, en dos acciones muy similares. En el 37', desde más allá de media luna, mandó un zurdazo junto a la escuadra. Y tres después, tras dejada de Aznar en la frontal, el balón se le fue de nuevo desviado por centímetros.

Esa efusividad ofensiva de la que hicieron gala los sestaotarras en el primer periodo, se diluyó de forma notable en el segundo acto. Tras el paso por vestuarios, el duelo resultó más equilibrado. El Sestao River jugó quizá demasiado acelerado ante un filial blaugrana que sufrió menos de lo esperado. El panorama habría sido bien distinto si Leandro hubiera anotado el libre directo con el que probó fortuna en los primeros minutos de la reanudación, pero lo atajó muy seguro Astralaga.

Volcado en buscar un empate que no llegaba, el River fue desguarneciendo su espalda, lo que permitió al Barcelona B crecer en el encuentro. Aún así, los de Igor Oca no perdieron la fe en ningún momento. Jairo, en el primer balón que tocaba tras entrar de refresco, fue el que más cerca lo tuvo, pero no resolvió nada bien el mano a mano con el portero.

El mazazo definitivo llegó a diez para el final. En una acción similar a la del primer tanto, esta vez fue el juvenil Virgili el que eludió la salida de Herrerín de su área para anotar a puerta vacía y sentenciar. Ya en el descuento, Leandro tuvo otra ocasión muy clara, que mandó al lateral de la red.