Un Sestao River con números de play-off con Igor Oca

Todo es alegría y esperanza en torno al Sestao River después de la histórica victoria que firmó en Lasesarre. La escuadra verdinegra venció al Barakaldo a domicilio por primera vez en más de cuarenta años. La última vez que lo había hecho fue el 24 de abril de 1983, con idéntico resultado (2-3). Desde esa ocasión, no había cosechado ningún triunfo en sus siguientes trece vistas al feudo baracaldés: diez derrotas y tres empates.

Además, se quitó esa longeva espina que tenía clavada en este derbi del hierro de forma épica. Los sestaotarras remontaron el 2-1 que Aymane Jelbat anotó en el minuto ochenta, con los posteriores tantos de Relu en el 85 y de Borja García en propia puerta en la última acción del encuentro. En ese momento, los jugadores y los centenares de aficionados desplazados enloquecieron celebrando el gran hito logrado, que les acerca aún más a la permanencia.

Ahora el Sestao River está a un solo punto de los puestos de la salvación. Igor Oca, quien fue ovacionado por su hinchada en Lasesarre, reconoció en rueda de prensa que «por lo positivo y lo negativo podemos sacar muchísimo del día de hoy». Aun así, sigue caminando con pies de plomo. «No podemos celebrar más de la cuenta», manifestó. En referencia a que todavía deben luchar a capa y espada para obtener la salvación en las cinco jornadas restantes.

Lo cierto es que el técnico basauritarra le ha cambiado la cara al equipo. Desde su regreso al banquillo de Las Llanas -el mismo que ocupó hace cuatro campañas ascendiendo al equipo a Segunda Federación-, el cuadro verdinegro ha registrado tres victorias (1-5 a Osasuna Promesas, 3-2 al Nàstic y 2-3 al Barakaldo), dos empates (0-0 contra la Real Sociedad B y 1-1 ante el Celta Fortuna) y dos derrotas (0-2 frente al Tarazona y 2-0 contra el Barça Atlètic). Es decir, ha sumado once puntos de 21 posibles.

Aumento de competitividad

Desde que Igor Oca asumió las riendas del banquillo verdinegro, solo hay cuatro equipos del grupo que han sumado más puntos: Ponferradina (15), Celta Fortuna (14), Ourense (13) y Andorra (12). Es decir, los sestaotarras están realizando números dignos de play-off desde la llegada del nuevo entrenador. Con el basauritarra, registran una media de 1,57 puntos por partido. Mientras que con Ángel Viadero era de 1,11 en las 26 jornadas anteriores.

No obstante, Oca no quiere colgarse ninguna medalla. «No, ni mucho menos, porque yo puedo hacer las cosas mejor o peor, pero cuando llevas tiempo entrenando, te das cuenta de que hay que aprovechar oleadas como esta, pero el objetivo está algo más lejos y tenemos que dar dos o tres pasos realmente importantes. Lo que me pone contento es que los podemos dar, tenemos capacidad para ello», respondió cuestionado por su incidencia en el equipo.