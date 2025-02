El Sestao River se lleva el derbi del miedo

Sonrisas forzadas, nervios disimulados, tensión en los gestos… Las aficiones de Sestao River y Amorebieta iban llenando el graderío de Las Llanas en medio de ... un runrún generalizado. El derbi entre los dos últimos clasificados podía ser clave para el destino de unos y otros, y el miedo a tropezar en un duelo tan directo como éste se dejó sentir en todo momento. Lo hizo fuera del verde, pero también en el rectángulo de juego. Verdinegros y azules saltaron al campo con muchas precauciones, preocupados más por no cometer errores que por buscar la portería rival. Entendible dada la situación de ambos.

Ese exceso de celo dio lugar a un primer periodo en el que Iago Herrerín y Unai Marino permanecieron prácticamente inéditos, siendo espectadores de lujo de un derbi vizcaíno que a nivel futbolístico fue escaso, sobre todo en su primer acto. Entró algo mejor al partido el Amorebieta, dominando el balón, pero amasando una posesión estéril. A medida que pasaron los minutos, fue el Sestao River el que se hizo con el timón, pero igualmente con un juego demasiado horizontal que hizo resoplar de desesperación en más de una ocasión a su parroquia.

Sestao River Herrerín; Joseda Álvarez, Efremov (Gaizka, 67'), Adri Miranda, Jon Rojo; Sergi García (Planas, 77'), Bustillo, Adri Gómez, Asier Córdoba (Garai, 86'); Aznar (Leandro, 77') y Etxaniz (Barandalla, 86'). 1 - 0 Amorebieta Marino; Carbonell, Amelibia, Yuste (Sola, 82'), Kortazar, Hervías (Berto, 74'); Masllorens (Coulibaly, 82'), Ben Hamed, Iñigo Muñoz (Eric Pérez, 74'); Kaxe (Marín, 74') y Selma. Gol: 1-0, min. 63: Bustillo.

Árbitro: Pérez Peraza (comité canario). Amonestó a Adri Gómez y Barandalla por el Sestao River; y a Dani Selma por el Amorebieta.

Incidencias: Municipal de Las Llanas, 2090 espectadores.

El primer acercamiento de cierto peligro los protagonizaron los de la margen izquierda, que aprovecharon una pérdida de Masllorens en campo propio para buscar a Etxaniz en profundidad. Su remate lo taponó Amelibia lanzándose al césped con celeridad y acierto para no derribar al fornido delantero en el área. El River amenazó también en el balón parado, una faceta que visto cómo iba el partido podía ser decisiva. Pero ni así.

Los de Natxo González mantuvieron inamovible su plan de juego, que pasaba por contemporizar y buscar alguna transición rápida. A punto estuvo de lograrlo apenas sobrepasada la media hora, pero a Pablo Hervías se le fue largo el último control cuando encaraba ya área. Alivio para unos, desesperación para otros en la grada. En los compases finales de un apático primer periodo, los zornotzarras se estiraron algo más. Ben Hamed logró poner un buen centro desde la derecha que llegó a tocar Selma, aunque la acción acabó invalidada por fuera de juego. En la última acción antes del descanso, fue Kaxe el que cabeceó demasiado cruzado un saque de esquina.

Pese a lo improductivo del primer periodo, ni Viadero ni González movieron ficha en una reanudación que arrancó con algo más de chispa -no era difícil- y con dominio del Sestao River, pero de nuevo sin capacidad para sorprender a un Amorebieta que mantenía el tipo. Esa falta de mordiente hizo que aparecieron algunos pitos entre la afición sestaotarra al filo de la hora de juego. Unos silbidos que no tardaron en tornarse en una ovación atronadora y de alivio. Fue en el 63', cuando Marcos Bustillo, que recibió muy sólo, soltó un potente zapatazo desde la frontal para mandarlo a la cazuela.

El gol rompió el monótono ritmo con el que había venido jugando el derbi hasta ese momento. Al Amorebieta no le quedó otra que cambiar el paso. Natxo González buscó soluciones en el banquillo y metió un triple cambio para reforzar su juego por bandas y buscar profundidad. No tuvo demasiado éxito. El River tenía ánimos renovados y sacó fuerzas de flaqueza no sólo para defender su tan escueta como valiosa renta. También para buscar la sentencia ante un rival romo en ataque. Marino evitó a falta de un cuarto de hora el tanto de Asier Córdoba con una buena intervención. El recién entrado Planas también probó fortuna apenas ingresado en el verde con otro disparo desde la frontal que se fue rozando el travesaño.

Esa falta de acierto mantuvo con vida a un Amorebieta que lo intentó hasta el final. Llegó por bandas una y otra vez, pero o bien no lograba superar la defensa local o bien sus centros no generaron peligro alguno. Los seis de añadido fueron un suplicio para la hinchada local, que jaleó y animó a los suyos para empujarles hacia la victoria. También supusieron un hilo de esperanza para los cerca de doscientos zornotzarras presentes en el Municipal de las Llanas. Pero solo fue eso, una extensión de su sufrimiento.

El estallido de júbilo tras el pitido final del colegiado fue atronador. El Sestao River rompía la mala dinámica con la que había arrancado la segunda vuelta con un triunfo ante un rival directo que le permite estar otra vez muy vivo en la lucha por la permanencia. Todo lo contrario para el Amorebieta, que llegaba a este derbi con la posibilidad de abandonar el farolillo rojo y se ve de nuevo hundido en lo más hondo de la tabla, con una brecha cada vez más difícil de cerrar.