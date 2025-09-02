Sabin Merino, refuerzo de lujo a última hora para el Barakaldo
El conjunto fabril logra hacerse con los servicios del atacante con pasado en el Athletic, Leganés, Deportivo de la Coruña o Zaragoza, entre otros
Peru Olazabal
Martes, 2 de septiembre 2025, 11:43
El Barakaldo ha trabajado a destajo en el tramo final del mercado estival para tratar de incorporar a un atacante. Se puede decir que la ... espera ha merecido la pena. El conjunto gualdinegro ha logrado un fichaje de mucho renombre; Sabin Merino. Un delantero centro muy conocido por su paso por grandes clubes como el Athletic, Leganés, Deportivo de la Coruña o Zaragoza, entre otros. Sin duda, una incorporación ilusionante que, a sus 33 años, regresa a casa después de una aventura en Costa Rica para demostrar que todavía tiene mucho fútbol.
Formado en las categorías inferiores del Danok Bat y el Athletic, el atacante de Urduliz debutó en el fútbol senior de la mano del Basconia con 19 años. Allí tuvo un gran rendimiento, anotando 27 goles en las dos temporadas que permaneció en Tercera División. Ese gran rendimiento le permitió dar el salto al Bilbao Athletic. En su primer curso con el filial rojiblanco, marcó tres dianas. Aunque, en el siguiente fue determinante en el ascenso a Segunda División, ampliando considerablemente su registro hasta los 18 tantos.
No pudo pasar desapercibido entonces para el primer equipo del Athletic, donde permaneció durante tres temporadas, ganando una Supercopa y participando en 19 encuentros de Uefa Europa League. Después de 75 partidos oficiales y 8 goles en conjunto rojiblanco, puso rumbo al Leganés, entonces en Primera División. Lo cierto es que no tuvo mucha participación en la temporada y media que estuvo con los pepineros. Después, estuvo tres temporadas en Segunda entre el Deportivo de la Coruña, el propio Leganés y el Zaragoza.
En la temporada 2022/23 jugó en el Atlético San Luis mexicano para luego regresar a la categoría de plata de la mano del Racing de Ferrol. En total, puede presumir de haber jugado 120 partidos en la categoría de plata, en la que ha marcado 21 goles. Entre febrero y mayo de la temporada pasada, militó en el Saprissa de Costa Rica, en el que jugó diez partidos y anotó un tanto. Ahora se convierte en un fichaje estrella para el Barakaldo, donde desea recuperar su mejor nivel y así ser un futbolista determinante en Primera Federación.
