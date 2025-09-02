El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sabin Merino con el Athletic en un amistoso en Lasesarre contra el Barakaldo. Manu Cecilio
Primera Federación

Sabin Merino, refuerzo de lujo a última hora para el Barakaldo

El conjunto fabril logra hacerse con los servicios del atacante con pasado en el Athletic, Leganés, Deportivo de la Coruña o Zaragoza, entre otros

Peru Olazabal

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:43

El Barakaldo ha trabajado a destajo en el tramo final del mercado estival para tratar de incorporar a un atacante. Se puede decir que la ... espera ha merecido la pena. El conjunto gualdinegro ha logrado un fichaje de mucho renombre; Sabin Merino. Un delantero centro muy conocido por su paso por grandes clubes como el Athletic, Leganés, Deportivo de la Coruña o Zaragoza, entre otros. Sin duda, una incorporación ilusionante que, a sus 33 años, regresa a casa después de una aventura en Costa Rica para demostrar que todavía tiene mucho fútbol.

