El Sestao River se ha convertido en un auténtico muro. En diez jornadas ligueras, únicamente ha encajado cinco tantos. Junto a la Gimnástica Segoviana, es el equipo que menos tantos recibe de toda la Segunda Federación. Sin embargo, Ander Iru es actualmente el 'Zamora' en solitario de toda la categoría, debido a que en el cuadro segoviano se reparten los encuentros entre dos guardametas distintos. EL CORREO charla con el de Igorre para repasar su trayectoria.

–Su padre es entrenador de porteros del Athletic, su primo y su tío son ex jugadores. ¿Qué valor tiene el fútbol en su familia?

–Visto desde fuera, parece que le damos mucha importancia. En mi caso, cuando era niño, no tenía gran interés por el fútbol. Sí que jugaba con mis amigos, pero estaba interesado en otro tipo de cosas. De hecho, yo empecé de jugador, hasta que un día encontré una camiseta antigua de portero de mi padre. Entonces, un día me puse de portero por la camiseta. Me gustó eso de tirarme al suelo y hasta aquí.

–¿Qué influencia ha tenido su padre para que haya elegido su misma profesión?

–No creo que sea como la gente se piensa. Con mi aita he hablado muy poquito de fútbol como tal. Nunca ha hecho eso de corregirme en casa, ni me ha metido presión. Solo me decía que me lo pasara bien. Luego también he tenido la suerte de que me entrenase y me ha gustado muchísimo trabajar con él. Ahí sí me ha exigido como el que más y aprendí mucho porque es un nivel muy 'top'. He vivido las dos partes.

–En Lezama, ¿cómo llevaba el hecho de tener la etiqueta de ser el hijo del entrenador de porteros del primer equipo?

–Al principio me costó. Yo empecé en el Athletic muy joven y escuchabas a gente decir que yo estaba por ser el hijo de...Eso te duele y te choca. Luego, cuando van pasando los años, dejas de darle importancia a lo que opine la gente de fuera. Sabes que estás ahí por tu trabajo y porque puedes hacerlo bien. Al final, aprendes hacer tu coraza de eso que te hacía daño.

–Paradójicamente, su primera convocatoria con el primer equipo del Athletic fue en Las Llanas.

–Las Llanas es un campo especial, siempre lo ha sido. Tiene aura. Recuerdo que esa convocatoria me pilló por sorpresa, el campo estaba lleno y lo recuerdo con muchísimo cariño.

–Tres años después, entró en quince convocatorias a las órdenes de Valverde, pero no juega ningún minuto. ¿Cómo vivió aquello?

–Es complicado. Eres jugador de fútbol y lo que quieres es jugar. Es una situación que no se la deseo a nadie. Es una tesitura muy complicada, pero que me enriqueció. Yo me lo tomé como una preparación para lo siguiente. Estaba entrenando con gente de primer nivel y en las mejores instalaciones. Yo estaba amoldándome a ese nivel de un equipo de Primera División. Me tomé todos los entrenamientos al cien por cien e intentaba mejorar todos los días. Fue complicado, pero lo supe llevar y mejoré mucho.

–¿Cómo digirió su salida de Lezama?

–Salir de Lezama es un choque de realidad. Siempre se escucha eso de que fuera de Lezama hace frío y es totalmente cierto. Sales de un sitio con todas las comodidades del mundo. Incluso llega un momento en el que parece que te atontan porque te ayudan en todo, te acomodan y a lo bueno te acostumbras rápido. Yo salí a un equipo humilde y al principio dices, «pero esto qué es», luego ya te das cuenta de que has salido de un mundo totalmente distinto y te haces a una nueva realidad.

–¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del Sestao River?

–Lo que más me ha sorprendido es la relación que tenemos los jugadores en el vestuario. Vengo de Dinamarca, una sociedad muy distinta donde había muchos grupitos en el vestuario y cada uno hacía la guerra por su cuenta. Entonces, aquí me ha chocado que somos un gran grupo. Todos hablamos con todos, nos llevamos bien entre todos, no hay egos ni rivalidades. Es algo que me hace venir feliz a entrenar todos los días.

–Ahora es el 'Zamora' de toda la Segunda Federación. ¿Qué le dice esto?

–Esto habla bien del equipo. Es impepinable que tenemos una gran solidez defensiva y es algo que no sentía hace mucho tiempo. Estoy muy contento. Es muy importante porque el hecho de saber que el rival va a tener muy pocas ocasiones, da mucha confianza. A mí me da mucha confianza también para seguir trabajando de la misma manera.

–Ahora son líderes. ¿Se ven capaces de mantenerse en el primer puesto y ascender directo?

–Somos líderes, pero todavía es la décima jornada y sabemos que es algo pasajero. Sí creo que este equipo está capacitado para quedar primero, pero en este grupo, hay otros tantos equipos que también lo están. Debemos seguir trabajando como hasta ahora, sin bajar ni un ápice, dejando de lado la clasificación, centrándonos en nosotros mismos y dando el cien por cien.