Iñigo Bringas en el homenaje que se le brindó el pasado viernes en Lasesarre. Barakaldo CF

Iñigo Bringas | Exdelegado del Barakaldo CF

Primera Federación
«Renunciar a algo que vives con tanta pasión es duro»

Lasesarre le brindó un bonito homenaje el pasado viernes tras ser el delegado de campo del Barakaldo durante nueve años

Peru Olazabal

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:45

Iñigo Bringas es una de esas personas que destilan Barakaldo por los cuatro costados. Nieto de uno de los primeros once jugadores del equipo -Daniel ... Bringas- y socio desde que tiene uso de razón, durante los últimos nueve años, ha acompañado incondicionalmente a la plantilla a pie de campo en su labor de delegado de campo. Ahora ha decidido dejar el cargo por problemas en sus cervicales y, el viernes pasado, recibió un bonito homenaje en Lasesarre, antes del pitido inicial del partido frente al Bilbao Athletic.

