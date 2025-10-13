Iñigo Bringas es una de esas personas que destilan Barakaldo por los cuatro costados. Nieto de uno de los primeros once jugadores del equipo -Daniel ... Bringas- y socio desde que tiene uso de razón, durante los últimos nueve años, ha acompañado incondicionalmente a la plantilla a pie de campo en su labor de delegado de campo. Ahora ha decidido dejar el cargo por problemas en sus cervicales y, el viernes pasado, recibió un bonito homenaje en Lasesarre, antes del pitido inicial del partido frente al Bilbao Athletic.

Este baracaldés no duda en asegurar que «el Barakaldo es mi segunda familia». Y es que su pasión por este club le viene heredada. «En mi casa éramos cuatro hermanos, todos éramos socios y me acuerdo que, cuando tenía cinco o seis años, me quedaba en casa llorando porque se iban todos al fútbol y yo quería ir y no me llevaban porque era muy pequeño», rememora. Como socio, ha visto a los gualdinegros pelear por ascender a Primera División y también perder por 6-0 en Agorrosin frente al Bergara en Tercera División.

Es por ello que, desde 2001 hasta 2004 fue directivo y en 2016 decidió ocupar el cargo de delegado de campo que, en esos momentos, estaba libre. «Han sido nueve años muy intensos, con muchas emociones, ha habido momentos mejores y peores, pero prefiero quedarme con los buenos, que han sido últimamente», comenta. «tuvimos una época en la que el club andaba más muerto que vivo y prefiero quedarme con los últimos años y estos dos últimos ascensos», añade. Cuestionado por lo mejor que ha vivido como delegado, lo tiene muy claro: «La remontada contra el Orihuela con prórroga incluida con Lasesarre lleno fue indescriptible».

No obstante, ahora problemas en sus cervicales le hacen echarse a un lado. Una decisión dolorosa por su amor a los colores. «Tener que renunciar a algo que forma parte de tu vida y que vives con tanta pasión es duro», reconoce. Lasesarre le reconoció su labor el pasado viernes con un cálido homenaje. Le hicieron un pasillo entre aplausos y le regalaron una camiseta antes de comenzar el encuentro ante el Bilbao Athletic. Iñigo Bringas señala que «lo llevé bastante mejor de lo que yo pensaba, la emoción iba por dentro y supe disimularla porque no quería que se notase demasiado». «Fue un detallazo por parte del club», valora.

Plena confianza

Ahora seguirá yendo a su localidad de Lasesarre y también viajará a ver al equipo a domicilio cuando sea en estadios cercanos. «Como he hecho toda la vida», apostilla. Desde luego, tiene una fe ciega en esta plantilla. «Veo muy bien al equipo, tengo mucha confianza en él, hay buenos mimbres, creo que podemos aspirar a intentar meternos en play-off, tengo plena confianza en el equipo y creo que va a ir a más», subraya. Actualmente, el Barakaldo es sexto clasificado en la apretada Primera Federación. Están justo una posición por debajo del play-off, que tienen a un punto de diferencia. Sin embargo, están tres puntos por encima del descenso.