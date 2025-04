«Todavía nos queda alguna bala», incide Natxo González

Poco margen y cada vez menos tiempo. Con ocho jornadas únicamente por delante, y ocho puntos que remontar, la misión del Amorebieta está cada día ... más complicada, aunque no imposible. Las matemáticas aún les son favorables y a eso se aferran en Urritxe, donde este domingo los azules reciben a una Real Sociedad B en horas bajas tras encadenar cinco jornadas consecutivas sin ganar, lo que está haciendo peligrar su concurso en el play-off.

Una situación que puede resultar un arma de doble filo, ya que los potrillos pueden llegar enrabietados a este duelo ante los zornotzarras, dispuestos a frenar su sangría. «Son equipos que tampoco tienen esa presión clasificatoria, eso es para otros clubes. Su prioridad es sacar jugadores, como están haciendo», espeta Natxo González, bastante más preocupado por tratar de sostener a su equipo en la agónica lucha por salvar la categoría.

«Yo siento que todavía estamos muy vivos. Estamos con muy buena actitud, yo estoy encantadísimo con el trabajo del equipo y sigo pensando que todavía tenemos alguna bala», confía. «Vamos a intentar agarrarnos a ella. Pero todo pasa por ganar, lógicamente», apostilla. Y eso es lo que no consiguen los de Urritxe desde hace cinco jornadas, una situación que les ha anclado al farolillo rojo. «Estamos habituados a levantarnos, y esta semana no es menos. La sensación es que estás haciendo bien las cosas y de que estás dando todo lo que tienes. A partir de ahí, hay que insistir y seguir hasta el último momento», anima

Ilusión

En este sentido, el técnico vitoriano reconoce que «sabemos que no hay mucho margen, somos conscientes de ello», pero también refuerza su mensaje inicial: «Sabemos que nos queda alguna bala todavía. Y ya está». «La sensación es esa, que todavía estamos fuertes y tenemos opciones. Con esa ilusión lo afronto cada día. Todavía es posible, y eso es lo que tenemos que hacer todos», espeta apuntando a quienes ya dan el tren de la permanencia por perdido. «No me levanto cada día pensando en eso, me levanto pensando en el día a día y en preparar lo mejor posible el partido. No pienso más allá. Si no, estaría tarumba», añade de forma muy expresiva.

«No hemos aprovechado todo lo que queríamos», explica en relación a los últimos tres empates del equipo, «y ahora toca centrarnos en el domingo, que es otra oportunidad. Es para lo que trabajamos cada semana, para intentar ganar. En eso estamos, sabiendo que es un rival complicado». «Como todos los filiales, es un equipo con energía, fortaleza, técnica… estamos hablando de una de las mejores canteras que hay. Y, por lo tanto, son equipos que te exigen mucho», detalla sobre el filial donostiarra.

Ni la calidad del rival ni la urgencia en sumar tres puntos a su casillero hacen salirse de su tono habitual al técnico del Amorebieta en relación a sus posibles planes de cara a este encuentro. «No cambia nada nuestra idea, vamos a ver qué estructura utilizamos. La que estábamos utilizando en casa, el otro día la cosa también fue bastante bien… vamos a ver. Siempre hay opciones para todo», señala.

Igualmente, Natxo González hizo un particular llamamiento a que la hinchada zornotzarra acuda el domingo a arropar al equipo: «Todos somos conscientes de lo que nos jugamos. La gente que viene a Urritxe sabe lo que ofrecemos. Es indudable que cuantos más seamos, más empujaremos. Y cuanto más empujemos, más opciones tendremos».