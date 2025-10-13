El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un lance del encuentro del sábado en Gobela. Arenas Club

Un punto de madurez para el Arenas

Los rojinegros elevaron su nivel defensivo en Gobela ante un potente rival como el Lugo

Fernando Romero

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:44

Comenta

Gobela sigue siendo un fortín inescrutable para los rivales del Arenas, que sabe que buena parte de los objetivos de la temporada pasan por amasar ... el mayor número de puntos ante su afición. El pasado sábado, los rojinegros tenían ante sí un gran reto, el de frenar al poderoso Lugo, un equipo plagado de jugadores de superior categoría y hecho para el ascenso. Y lo lograron. Cierto es que pasaron momentos de apuro, algunos muy concretos, pero resueltos con tres sensacionales intervenciones de Anartz Peña. El resultado final fue un empate sin goles que, de dejar contento a alguien, claramente ese fue al conjunto de la margen derecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  4. 4

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  5. 5

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  6. 6

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  7. 7

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?
  8. 8

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  9. 9

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  10. 10

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un punto de madurez para el Arenas

Un punto de madurez para el Arenas