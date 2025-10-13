Un punto de madurez para el Arenas

Gobela sigue siendo un fortín inescrutable para los rivales del Arenas, que sabe que buena parte de los objetivos de la temporada pasan por amasar ... el mayor número de puntos ante su afición. El pasado sábado, los rojinegros tenían ante sí un gran reto, el de frenar al poderoso Lugo, un equipo plagado de jugadores de superior categoría y hecho para el ascenso. Y lo lograron. Cierto es que pasaron momentos de apuro, algunos muy concretos, pero resueltos con tres sensacionales intervenciones de Anartz Peña. El resultado final fue un empate sin goles que, de dejar contento a alguien, claramente ese fue al conjunto de la margen derecha.

Así lo confirmaba Jon Erice, quien definía el choque como «un partido bonito, no creo que haya sido un empate a cero aburrido». Para el técnico del histórico, «hay puntos que tienen más magnitud por el rival, y el Lugo hace que este punto sea muy valioso para nosotros». «Ha sido un partido de ida y vuelta, con momentos de buen fútbol por parte de los dos y con ocasiones en las dos áreas», relataba. Pese a sumar, el Arenas ha caído hasta colocarse a las puertas del descenso, con ocho puntos en su casillero y todos logrados en casa, con solo uno de distancia sobre la Ponferradina, el primero de la zona roja. Aunque si se mira hacia arriba, los getxotarras están a una victoria de la zona de play-off.

Progresos

Lo más reseñable del encuentro fue que el Arenas volvió a ser un equipo claramente reconocible. «Lo que más me ha gustado es la identidad del equipo. Hemos vuelto a ser nosotros, hemos querido ir hacia arriba, llegar, ir a por el partido y todo el que ha entrado nos ha dado mejora», se felicitaba Erice al término del encuentro. El titular del banquillo de Gobela también ponía en valor el paso adelante dado en cuanto al nivel defensivo exhibido por los suyos, a pesar de esos tres mano a mano claros con los que contó el Lugo.

«El nivel ha estado bien, cuando estamos lejos de portería somos fuertes, pero cuando hemos estado en área, hemos defendido bastante bien. Hemos mejorado bastante un aspecto del juego, que es la defensa de área», detallaba el preparador pamplonés del Arenas.

En el lado contrario, estuvo el juego ofensivo del Arenas, quizá con menos mordiente que en citas anteriores, motivado seguramente por el mayor empeño en cerrar huecos a los de Yago Iglesias. «Más que temple, ha faltado capacidad en el último toque o una ligera falta de acierto», explicaba Erice.

Con todo, la imagen general del equipo fue muy positiva y sigue invitando al optimismo. Unas sensaciones que ahora deben trasladarse a los partidos lejos de casa, el gran debe del Arenas. «Es imposible ganar todos los partidos de casa. De hecho, ya no los hemos ganado. Por eso ay que mejorar las prestaciones fuera a nivel de puntos, pero sin que eso presione a los jugadores. En Ferrol, otro descendido de Segunda, va a ser dificilísimo, pero podemos sacarlos aciendo nuestro trabajo», manifestaba Jon Erice. «Yendo a nuestro nivel de exigencia física e intensidad, plantamos cara a cualquiera. Consideramos, con toda la humildad del mundo, que podemos mirar de tú a tú a todos los equipos».