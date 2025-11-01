El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Cortada la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
Iker Alday conduce un balón ante la oposición de Hugo de Bustos y Carlos de la Nava. Athletic Club
Primera Federación

Un punto escaso para el Bilbao Athletic

Bilbao Athletic 0-0 Unionistas ·

El filial rojiblanco firma un justo empate a cero frente a Unionistas y no consigue salir de la penúltima posición

Peru Olazabal

Lezama

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:23

Comenta

El Bilbao Athletic no logra salir de la crisis de resultados que está padeciendo. En la visita de Unionistas a Lezama, el filial rojiblanco no pasó del empate a cero. Fue un partido marcado por la intensidad del mismo, con varias ocasiones para los dos conjuntos, que acusaron una clara falta de puntería. Pese a que venían de tres derrotas consecutivas, el punto apenas alivia la delicada situación de los cachorros. Continúan en penúltima posición, aunque a solo un punto de la permanencia, a falta de que concluya la jornada actual.

Bilbao Athletic

Santos; Aldat, Monreal, Duñabeitia, Barandalla; Lete (Gibelalde, min. 90), Eder García; Buján (Huestamendia, min. 74), Ibón Sánchez, Gift (Conde, min. 46); Ibai Sanz (Hierro, min. 74).

0

-

0

Unionistas

Marino; Olmedo, Farru, Gorjón, Encuentra; Jota López, Juanje (Roldán, min. 86); De Bustos (Abde, min. 46), De la Nava (Juanma, min. 77), Álvaro Gómez (Piñán, min. 77); Pere Marco (Valles, min. 62).

  • ÁRBITRO Gerard Rius amonestó a los locales Hierro (min. 84) y Monreal (min. 90) y a los visitantes (Álvaro Gómez, min. 62) y Encuentra (min. 65) y expulsó a Conde por doble amonestación (min. 90).

Al primer tiempo solo le faltaron los goles. El conjunto de Jokin Aranbarri parecía decidido a redimirse de la fatídica racha que está atravesando. En los primeros compases de juego, fue un equipo muy reconocible: presión intensa y efectiva, laterales largos, extremos muy incisivos, un ritmo frenético y generando varias oportunidades para marcar solo en el primer cuarto de hora.

En este periodo, la mejor ocasión salió de las botas de Endika Buján, quien estuvo cerca de estrenar el marcador con una brillante acción individual, cuya finalización se desvió por muy poco. Sin embargo, en el siguiente cuarto de hora de encuentro, Unionistas creció muchísimo y empezó a aproximarse al área rival con mayor peligro. Por ejemplo, en el minuto 26, Jota López hizo una buena pared, girándose en el área y perdonando la vida a los rojiblancos con un tiro muy centrado.

La intensidad del choque fue reduciéndose poco a poco y, en el término de la primera parte, bajaron las revoluciones. Aunque siguió siendo un correcalles en el que se vieron muchos acercamientos por parte de ambas de escuadras. Tras el paso por vestuarios, fue la escuadra charra quien salió más enchufada, protagonizando Gorjón un remate de cabeza en una falta lateral, que se marchó por encima del travesaño por muy poco. A partir de entonces, fue un partido mucho más plano, con mucho menos ritmo y emoción.

En el minuto 67, Lezama vivió un momento de confusión cuando Unionistas pidió revisar una jugada en la que no había absolutamente nada. Además, problemas con el monitor hicieron que se perdieran cerca de cinco minutos. Casi entrado el descuento, el FVS no entró para la cartulina roja que vio Aritz Conde, ya que era por doble amarilla. Sin embargo, con un jugador menos, Asier Hierro estuvo a punto de darles el triunfo a los suyos con un testarazo que encontró una gran respuesta de Unai Marino.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  3. 3 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  4. 4

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  5. 5

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  6. 6

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros
  7. 7

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda
  8. 8

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  9. 9

    Extinguido el incendio forestal de Güeñes tras calcinar 26 hectáreas
  10. 10

    Osakidetza eleva a 4.500 las plazas de su próxima OPE, que se celebrará en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un punto escaso para el Bilbao Athletic

Un punto escaso para el Bilbao Athletic