Un punto escaso para el Bilbao Athletic

El Bilbao Athletic no logra salir de la crisis de resultados que está padeciendo. En la visita de Unionistas a Lezama, el filial rojiblanco no pasó del empate a cero. Fue un partido marcado por la intensidad del mismo, con varias ocasiones para los dos conjuntos, que acusaron una clara falta de puntería. Pese a que venían de tres derrotas consecutivas, el punto apenas alivia la delicada situación de los cachorros. Continúan en penúltima posición, aunque a solo un punto de la permanencia, a falta de que concluya la jornada actual.

Bilbao Athletic Santos; Aldat, Monreal, Duñabeitia, Barandalla; Lete (Gibelalde, min. 90), Eder García; Buján (Huestamendia, min. 74), Ibón Sánchez, Gift (Conde, min. 46); Ibai Sanz (Hierro, min. 74). 0 - 0 Unionistas Marino; Olmedo, Farru, Gorjón, Encuentra; Jota López, Juanje (Roldán, min. 86); De Bustos (Abde, min. 46), De la Nava (Juanma, min. 77), Álvaro Gómez (Piñán, min. 77); Pere Marco (Valles, min. 62). ÁRBITRO Gerard Rius amonestó a los locales Hierro (min. 84) y Monreal (min. 90) y a los visitantes (Álvaro Gómez, min. 62) y Encuentra (min. 65) y expulsó a Conde por doble amonestación (min. 90).

Al primer tiempo solo le faltaron los goles. El conjunto de Jokin Aranbarri parecía decidido a redimirse de la fatídica racha que está atravesando. En los primeros compases de juego, fue un equipo muy reconocible: presión intensa y efectiva, laterales largos, extremos muy incisivos, un ritmo frenético y generando varias oportunidades para marcar solo en el primer cuarto de hora.

En este periodo, la mejor ocasión salió de las botas de Endika Buján, quien estuvo cerca de estrenar el marcador con una brillante acción individual, cuya finalización se desvió por muy poco. Sin embargo, en el siguiente cuarto de hora de encuentro, Unionistas creció muchísimo y empezó a aproximarse al área rival con mayor peligro. Por ejemplo, en el minuto 26, Jota López hizo una buena pared, girándose en el área y perdonando la vida a los rojiblancos con un tiro muy centrado.

La intensidad del choque fue reduciéndose poco a poco y, en el término de la primera parte, bajaron las revoluciones. Aunque siguió siendo un correcalles en el que se vieron muchos acercamientos por parte de ambas de escuadras. Tras el paso por vestuarios, fue la escuadra charra quien salió más enchufada, protagonizando Gorjón un remate de cabeza en una falta lateral, que se marchó por encima del travesaño por muy poco. A partir de entonces, fue un partido mucho más plano, con mucho menos ritmo y emoción.

En el minuto 67, Lezama vivió un momento de confusión cuando Unionistas pidió revisar una jugada en la que no había absolutamente nada. Además, problemas con el monitor hicieron que se perdieran cerca de cinco minutos. Casi entrado el descuento, el FVS no entró para la cartulina roja que vio Aritz Conde, ya que era por doble amarilla. Sin embargo, con un jugador menos, Asier Hierro estuvo a punto de darles el triunfo a los suyos con un testarazo que encontró una gran respuesta de Unai Marino.