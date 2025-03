Otro punto escaso para el Amorebieta

Fernando Romero Domingo, 30 de marzo 2025, 14:18 Comenta Compartir

Poco a poco, las opciones se le van terminando al Amorebieta, que este domingo firmó su tercer empate a un gol consecutivo. Como hace una semana, lo hizo en un encuentro ante un rival directo en el que sumar solo un punto sirve de más bien poco. Los azules acabarán esta jornada en lo más hondo de la tabla, con una brecha cada vez más complicada de cerrar. Pese a jugar lejos de casa, no fue un mal encuentro de los de Urritxe, especialmente en el primer tiempo. La falta de contundencia fue de nuevo un lastre, pero al equipo también dio la sensación de que al Amorebieta le faltó creerse que podía ganar un partido en el que fue mejor que su rival la mayor parte del tiempo.

Salió bien el Amorebieta a este duelo de alta necesidad en La Albuera. De entrada, ante la ausencia de Yuste por sanción, Natxo González dejó atrás su habitual dibujo táctico con cinco atrás para sumar más efectivos en la zona de creación y ataque. Una apuesta que pareció coger por sorpresa a la Gimnástica, ya que los azules dominaron con mucha claridad el arranque del partido y rondaron el gol en varias acciones. La más clara, un cabezazo de Eric en un saque de esquina que no cogió portería por centímetros.

Gimnástica Oliva; Silva, Abel, David López, Céspedes; Berlanga, Manu (Astray, 74'), H. Díaz (Fernán, 59'), Llorente, Borrego (Tellechea, 74'); Josh Farrell (Diego Gómez, 59'). 1 - 1 Amorebieta Marino; Coto, Amelibia, Kortazar, Camacho (Iñigo Muñoz, 78'); Masllorens, Ben Hamed (Berto, 78'), Sola (Selma, 78'); Hervías (Carbonell, 67'), Eric Pérez, Álvaro Marín (Kaxe, 78'). Goles: 1-0, min, 13: Berlanga; 1-1, min. 17: Marín;

Árbitro: Juncal Moreira (colegio gallego). Amonestó a Silva, Céspedes, Fernán por la Gimnástica; y a Enol Coto, Berto por el Amorebieta. También al técnico Natxo González.

El cuadro local buscó sacudirse esa presión con un juego directo en el que se sabía superior a los zornotzarras. De hecho, pese al dominio de los vizcaínos, fueron los de Ramsés Gil los que gozaron de la mejor ocasión, que obligó a Marino a tirar de reflejos ante el potente disparo de Llorente. Fue un aviso. En la siguiente acción, y tras un error en cadena, la Gimnástica abrió el marcador. Fue en un saque de falta desde casa la frontal propia. Amelibia saltó muy blandito, Kortazar se comió el bote y Berlanga aprovechó el regalo para resolver en el mano a mano.

Un jarro de agua fría para un Amorebieta que estaba haciendo bien las cosas, pero que no acusaron los de Natxo González. Solo cuatro minutos después, en un córner, Álvaro Marín devolvía la igualada al marcador. Desde ahí y hasta el descanso, el conjunto azul volvió a ser claro dominador, aunque le faltó algo más de producción ofensiva. Con todo, gozó de oportunidades para haber anotado el segundo. Pasada la media hora, y de nuevo en un saque de esquina, Álvaro Marín remató muy forzado en segundo palo y el cuero lo atrapó Oliva. Justo antes del descanso, Pablo Hervías lo buscó con un lanzamiento directo de falta directo que acabó despejando a córner el meta local.

Tras el descanso, el Amorebieta saltó de nuevo con ganas de ganar y buscó esa necesaria segunda diana durante los primeros minutos de la reanudación. De nuevo, fue Hervías el que lo tuvo más cerca en otro libre directo, esta vez buscando la escuadra, pero ligeramente desviado. Le faltó claridad en los metros finales y también algo de fe para ir a por el partido a los de Urritxe y el duelo se fue equilibrando poco a poco. La Gimnástica se olvidó del centro del campo y buscó balones largos y segundas jugadas, provocando que los azules se fueran metiendo atrás poco a poco. Incluso llegaron a ver puerta a falta de un cuarto de hora, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego de Tellechea.

A Natxo González no le gustaba el cariz que estaba tomando el encuentro y metió un cuádruple cambio de golpe para los últimos minutos. Aunque no es que le funcionara demasiado, ya que los relevos no tuvieron especial incidencia. El cuadro segoviano acabó mejor el partido. Gómez estuvo cerca de marcar en córner y Astray lo buscó con una falta envenenada que se fue rozando la escuadra. Mientras, el Amorebieta, sin balón y encerrado en su parcela, sufrió más de lo debido y acabó pidiendo prácticamente la hora.