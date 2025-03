Iñigo Muñoz: «Para salvarnos, hay que dar un paso más»

Echar un vistazo a las hojas de partido semana a semana sirve, además de para ver el once del equipo, para constatar que en el ... Amorebieta hay una columna vertebral muy clara en la que resaltan varios nombres propios. Uno de ellos es el de Iñigo Muñoz, quien tras la baja por sanción el pasado fin de semana contra el Andorra se ha convertido en el único jugador del Amorebieta en tener presencia en todas y cada una de las 28 jornadas de liga disputadas, siendo titular en 21 ocasiones. No es, sin embargo, el que más minutos acumula -hay hasta cinco compañeros con más tiempo de juego- pero desde luego es una de esas estadísticas que en lo personal siempre gustan.

«A todo el mundo le gusta tener la confianza del entrenador, eso es fundamental. Por eso estoy agradecido tanto a Julen antes como a Natxo ahora. Yo creo que estoy respondiendo bastante bien y voy a seguir intentando dar el máximo que tengo», agradece Iñigo Muñoz. «Ojalá pueda seguir así, sobre todo sin lesiones. Porque vengo de un año pasado con una lesión bastante jodida, y verme físicamente bien es importante». A lo largo de estos 28 encuentros disputados, el atacante bilbaíno ha logrado sumar un par de dianas a su casillero y dar tres asistencias. Iñigo, autoexigente, señala en este sentido que «es el debe que tengo, no de este año sino en general». «No soy un jugador de muchos números. Creo firmemente más en la labor de equipo, en el trabajo, en ser compañero… antes que en lo individual».

La contrapartida a esas buenas sensaciones en lo individual están en la marcha del equipo, enzarzado en los puestos de descenso durante prácticamente todo el curso. «Obviamente, cuando la situación como club no va tan bien, eso no te permite estar feliz del todo», reconoce el jugador azul. Pese a todo, Iñigo Muñoz tampoco tiene dudas sobre lo que pueden deparar estas últimas diez jornadas de competición. «Considero que está en nuestra mano. La diferencia es grande, pero está al alcance. Si hacemos lo que tenemos que hacer, lo vamos a sacar», lanza con seguridad. «Inconscientemente, miras otros resultados, pero yo soy de la opinión de que tenemos que hacer nuestro trabajo, mirar solo lo nuestro. Luego, ojalá que nos beneficien otros resultados, pero tenemos que mirar por nosotros primero de todo», relata.

Con Urritxe no basta

Una de esas tareas pendientes que tienen los zornotzarras, o más bien la principal, es mejorar su rendimiento lejos de Urritxe. «El debe está claro que están siendo los partidos fuera de casa. Sin puntuar fuera, es muy complicado. En Urritxe nos estamos haciendo muy fuertes, pero fuera hay que dar un paso más. Para salvarnos, hay que dar un paso más. Si no, va a ser realmente difícil», reflexiona Iñigo Muñoz. «En el vestuario le damos muchas vueltas, porque es inevitable pensar que en casa lo estamos haciendo bien y fuera todo lo contrario. Hay que buscar el equilibrio, pero es difícil», prosigue

Los muchos sinsabores que está dejando esta campaña para los zornotzarras está provocado que no sea «un año fácil, viéndonos desde el inicio ahí abajo… no es una temporada sencilla». «Pero ha habido diferentes fases. Al principio las sensaciones no eran del todo buenas, pero en los últimos meses han cambiado». Y a eso es a lo que se aferran los azules en este tramo final: «Cuando entramos en las últimas jornadas, para todos los equipos son finales, cada uno peleando por lo suyo. Nuestro objetivo más inmediato es acercarnos lo más posible a la línea que separa el descenso de la permanencia».

Para ello, deberán imponerse a Osasuna Promesas en el crucial duelo que disputan este domingo de nuevo en Urritxe. «Va a ser un partido chulo, de gente que se atreva. Son partidos difíciles, de nervios. Ahí se va a ver realmente si estamos dispuestos a salir o no a mantener la categoría», espeta.