Natxo González: «Vamos a intentar seguir haciendo las cosas bien por respeto»

Fernando Romero Viernes, 25 de abril 2025, 18:36 Comenta Compartir

La espada de Damocles pende sobre el Amorebieta. Lo viene haciendo desde hace ya muchas jornadas. Pero esta puede ser la definitiva. Una derrota de los azules en su duelo ante el Barça Atlétic (sábado, 17:00h) les condenaría al descenso matemático a Segunda División. Una situación límite con la que llevan lidiando mucho tiempo, con el consiguiente desgaste que eso acarrea para la delicada moral de la tropa zornotzarra.

Doce puntos separan a los de Urritxe de una salvación quimérica, puesto que solo quedan quince en juego. Cinco jornadas en las que todo se decide. Pero los azules no pueden mirar más allá. Una nueva derrota a domicilio sería la puntilla definitiva. Obviamente, manejarse en este tipo de escenarios es siempre complicado. Más aún cuando en el momento clave de la temporada la flecha se ha ido torciendo cada vez más.

«Tratamos de estar lo mejor posible, de venir ilusionados cada día, de marcarnos pequeños objetivos… para de esa manera tratar de estar lo más centrados posible hasta el último día, dentro de la dificultad», admite Natxo González con tono que entremezcla la resignación y la impotencia. «Es un sentimiento que ya llevamos varias semanas viviéndolo por no conseguir los resultados que muchas veces hemos merecido. Eso genera desgaste y frustración», relata. Ante este delicado panorama, «ahora toca, como colectivo, respetarnos, ser buenos profesionales e ir a Barcelona con la intención de ganar».

Sin presión

Con el horizonte está tremendamente oscuro para el Amorebieta, su técnico considera clave para mantener el tono competitivo de los suyos irse fijando pequeños objetivos en lo que resta de curso, teniendo en cuenta que «matemáticamente todavía no estamos descendidos y, por lo tanto, vamos a agarrarnos a todo». «No vamos a darlo todo por hecho», sostiene, al mismo tiempo que quiere librar de presión a los suyos. «Vamos a intentar jugar al fútbol, que es lo que sabemos hacer. Y hacerlo lo mejor posible. Y ser lo más competitivos posible. Y a partir de ahí, acabar lo mejor clasificados posible», lanza.

Centrado en el duelo contra el filial culé, Natxo González señala que se enfrentan a un rival «con la flecha hacia arriba tras sus últimas dos victorias, que les acercan a esa posición de permanencia». Ante eso, «trataremos de contrarrestar sus puntos fuertes, que son muchos, y a partir de ahí tratar de tener personalidad y jugar al fútbol, que para eso estamos aquí».

Eso, en «lo que podemos controlar, porque en lo incontrolable no podemos pensar», espeta, aún con la mente puesta en lo sucedido en el último partido, con el árbitro como protagonista. «Es increíble, por más que miro las acciones, no entiendo nada», subraya. «Es pasado, es lamentable porque nos penaliza mucho, pero ya está, no hay vuelta atrás», zanja.

De vuelta al choque contra los blaugranas, Natxo González insiste en que «tenemos que agarrarnos a ese pequeño hilo de esperanza que hay». «Y luego, somos profesionales y nos gusta nuestra profesión. Vamos a intentar seguir haciendo las cosas bien por respeto al juego, por respeto a nuestra gente, al club y entre nosotros». «Eso es por lo que peleamos cada día en estos momentos, sabiendo que esto es dificultoso porque estos chicos llevan un desgaste importante a nivel emocional», describe. «Quedan cinco semanas y seguro que no nos vamos a dejar ir».

Temas

SD Amorebieta